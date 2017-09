Administraţie

20 de primari au semnat un memoriu pentru reabilitarea drumurilor din Munţii Apuseni, care va fi înmânat premierului Mihai Tudose

de mediafax, 21 septembrie 2017, 16:21

Un memoriu semnat de 23 de primari din Munţii Apuseni, prin care se cere reabilitarea a trei drumuri naţionale, pe o distanţă de circa 260 de kilometri, nereabilitate de dinainte de 1989, va fi înmânat premierului Mihai Tudose.

Călin Andreş, primarul din Câmpeni, cel mai important oraş din Ţara Moţilor, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că drumurile din Munţii Apuseni DN 74, DN 74A şi DN 75, care leagă judeţele Alba, Cluj, Hunedoara şi Bihor, nu au mai fost reabilitate dinainte de 1989.

"Am pregătit un memoriu pe care îl vom transmite domnului prim-ministru Mihai Tudose, prin intermediul domnului deputat Ioan Dîrzu, semnat de 23 de primari, în care arătăm starea celor trei drumuri (...) Aici (n.r. în memoriu) am arătat tot ce înseamnă viaţa economică din Munţii Apuseni. Am vorbit foarte mult despre minerit, despre ceea ce înseamnă prelucrarea lemnului, dar vedem că minerit nu mai avem, iar prelucrarea lemnului se face de această dată, zic eu, după lege. Nu se mai taie pădurile haotic, oamenii îşi folosesc lemnul pentru diferite activităţi pentru care sunt autorizaţi, iar pentru a dezvolta ultima parte care a mai rămas, turismul, avem nevoie de drumuri. Toţi cei care vin în Apuseni vin pentru ospitalitate, pentru ceea ce noi, moţii, însemnăm pentru ei, adică suntem nişte oameni cu sufletul deschis, mărinimoşi. Vin o dată, iar a doua oară ne spun: <Nu o să mai venim până nu vă faceţi drumurile>, cuvinte pe care le aud de fiecare dată", a spus Călin Andreş.

Primarul din Câmpeni a precizat că toţi primarii semnatari ai documentului sunt din judeţul Alba.

Întrebat câţi kilometri de drum ar urma să fie reabilitaţi, Călin Andreş a răspuns: "DN 74, care asigură legătura între Alba Iulia şi Brad, judeţul Hunedoara - 110 km. DN 74 care asigură legătura între Câmpeni şi Abrud - 14 km şi DN 75 care asigură legătura între localităţile Turda şi Ştei, judeţul Bihor, în jur de 140 km", a spus primarul.

De asemenea, primarul din Câmpeni a subliniat că una dintre puţinele posibilităţi de dezvoltare ale localnicilor din Munţii Apuseni, zonă foarte frumoasă, este turismul.

"Zona este foarte frumoasă şi dacă nu facem ceva pentru ea o să pierdem şi din puţinii turişti care vin. Am discutat cu mulţi administratori de pensiuni şi au spus că au stat bine cu turiştii în această vară", a mai spus Călin Andreş.