Administraţie

80 de milioane de euro câştigate de Cluj pentru Drumul Apuseni şi Drumul Bistriţei

de Mircea Tatar, 13 decembrie 2017, 16:44

Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a anunţat în premieră - la emisiunea ZIUA Live - că forul judeţean a câştigat două proiecte cu fonduri europene pentru două drumuri ce vor traversa Clujul şi vor face legătura cu judeţele vecine.

Este vorba de trei proiecte ce cuprind două sectoare de drumuri judeţene foarte importante pe Programul Operaţional Sectorial 2014-2020, Traseu Regional Transilvania Nord - Drumul Apuseni şi Traseu Regional Transilvania Nord - Drumul Bistriţei.

"Aceste finanţări sunt importante pentru judeţul Cluj pentru că odată ce le primim, nu mai cheltuim bani din bugetul propriu, respectiv din creditul pe care CJ l-a contractat încă de anul trecut. Discutăm de 73 de km de drumuri judeţene, respectiv 25 km, cu valoare de aproape 80 de milioane de euro.

Gândiţi-vă că bugetul judeţului Cluj este de 100 de milioane de euro pe an, dar din aceşti 100 de milioane doar 20 % sunt pentru investiţii, restul sunt bani care pleacă pe asistenţă socială, pe investiţii la Aeroportul Cluj, Tetarom, Compania de Apă Someș.

Aceşti bani, 80 de milioane de euro, reprezintă, practic, un buget de investiţii pentru tot mandatul, pentru patru ani, dacă ne gândim că 20 de milioane avem buget de investiţii pe un an", a declarat Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, în emisiunea ZIUA Live, pe pagina de Facebook ZIUA de Cluj.

Contractul pentru finanţarea acestor drumuri va fi semnat la începutul săptămânii viitoare. "Ne bucurăm că am obţinut acest proiect. Luni se va semna contractul la Bucureşti, am fost deja invitaţi la guvern să semnăm contractul în prezenţa comisarului Corina Creţu şi a reprezentanţilor executivului.

Este un pas înainte pentru că aceşti bani ne ajută să dezvoltăm judeţul suplimentar faţă de cât producem noi, ca judeţ. Urmează licitaţia de execuţie, proiectarea există, a fost făcută din bugetul judeţului. Vom vedea dacă această licitaţie poate fi făcută pe tronsoane, şi atunci concomitent vom putea lucra pe mai multe zone", a explicat Tişe.

Drumurile judeţene respective sunt parte a unui proiect pe regiune, drumuri care încep în Cluj şi se termină în judeţul vecin, fiind vorba de o reabilitare totală, de la fundaţie şi până la stratul de asfalt, cu şanţuri, rigole, inclusiv staţii de autobuz. Tişe a spus că termenul de realizare a acestor drumuri este 2017-2020 şi dat detalii despre traseele acestora.

"Avem Traseul Apuseni, drumul judeţean care începe de la Lacul Floroiu, Valea Drăganului, care coboară înspre Lunca Vişagului şi Traniş. De acolo parcurge o bucată de traseu care intră pe comuna Săcuieu şi de acolo se duce până la drumul european, din Ciucea, spre Oradea, şi de aici spre Sălaj, prin satul Vânători, din comuna Poieni. Este un drum de 25 km care are o valoare de 34 de milioane de euro, iar termenul de realizare este 2017-2020. Toate aceste finanţări sunt pe aceeaşi perioadă, 2017-2020.

Toată zona este turistică, de aceea am şi promovat acest proiect. Un alt drum important, care de fapt prevede două tronsoane şi care de această dată nu este neapărat turistic, dar e foarte important pentru judeţ, pentru că traversează judeţul de la limita cu judeţul Sălaj, din nord, nord-vest şi se duce şi traversează tot judeţul, până la limita cu judeţul Bistriţa, în partea de est, sud-est.

Este un drum care începe de la Aşchileu, la limita cu Sălajul, de aici traversează comuna Vultureni, apoi comuna Borşa, prin Borşa Cătun şi Ciumăfaia şi ajunge în Răscruci, Bonţida, la drumul european care merge de la Cluj la Dej. De acolo pleacă spre localitatea Gădălin, din comuna Jucu, şi mai departe în comuna Căianu, respectiv Căianu Vamă şi iese la drumul naţional spre Mociu.

De aici intră în localitatea Vaida Cămăraş, spre comuna Pălatca, apoi comuna Geaca. Parcurge şase comune şi 10 sate, un drum cu o lungime de 41,79 km, are o valoare de 28 de milioane de euro. Doar această ultimă bucată are valoarea de 28,4 milioane de euro; restul de la Aşchileu la Bonţida are o lungime de 31,98 km şi o valoare de 16,5 milioane de euro", a afirmat președintele CJ.