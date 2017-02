Administraţie

A fost predat amplasamentul pentru un nou parking în Cluj-Napoca. Vor fi 1.000 de noi locuri de parcare

de Mircea Tatar, 15 februarie 2017, 13:15

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a dat detalii despre această investiţie.

PSD Cluj i-a solicitat preşedintelui CJ Cluj, Alin Tișe, o informare publică privind investiția construirii parcării și hotelului în perimetrul Aeroportului Internațional Avram Iancu (AIAIC) Cluj.

„Având în vedere faptul că încă din luna august 2010 a fost semnat contractul de concesiune privind construirea unui parking și a unui hotel în perimetrul aeroportului, precum și faptul că în 2011 s-a suspendat temporar construirea parkingului și hotelului, vă solicităm să faceți o informare publică privind stadiul acestei concesiuni și măsurile luate având în vedere faptul că după mai bine de șase ani, nu s-a realizat nimic din ceea ce s-a propus. Cerem o informare privind veniturile realizate de CJ pe anii 2011 -2016 aferente actualului sistem de parking din incinta AIAIC", a declarat liderul grupului de consilieri județeni ai PSD, Remus Lăpușan.

„Apreciez preocuparea domnului Lăpuşan pentru investiţiile de la aeroport şi în virtutea bunelor relaţii de comunicare pe care le am inclusiv cu grupul PSD, am să-i răspund şi public, deşi domnul Lăpuşan ştie că orice subiect şi orice proiect al judeţului poate fi cunoscut direct de către el şi are acces la aceste informaţii. Am vrut de la începutul acestui mandat să am o relaţie corectă cu cei de la PSD şi până acum am avut-o.

Pentru că mi-a cerut public să spun ce se întâmplă, vreau să-i informez pe clujeni că proiectul cu parkingul a avansat foarte mult, chiar zilele trecute s-a finalizat evacuarea tuturor celor care ocupau spaţiul de la aeroport, pentru că trebuie să demolăm o clădire pentru a construi în locul clădirii acel parking, am reuşit să-i mutăm pe chiriaşi de acolo în regim de urgenţă şi mai mult am preluat amplasamentul de la aeroport, şi am predat în cursul zilei de ieri, amplasamentul, când s-a încheiat şi procesul verbal de predare-primire.

Acum urmează ca în şedinţa din luna martie să mergem să reactivăm contractul care fusese suspendat, pentru partea de parking, pentru că acel contract a fost suspendat în urmă cu câţiva ani, pentru ca cei de la firma respectivă, să înceapă în regim de urgenţă parkingul.

Ei au dorit să preia, din păcate a fost un litigiu pe acel teren la un moment dat şi nu s-a putut concretiza această investiţie, dar acum, în câteva luni, am reuşit şi aici să intrăm în linie dreaptă. Din punctul meu de vedere, lucrurile au intrat în normalitate şi în curând firma respectivă va începe în regim de urgenţă acel parking care are aproximativ 1.450 de locuri de parcare.

Din păcate, unele dintre aceste proiecte au fost blocate de alţii şi eu sper ca şi PSD să susţină realizarea acestor investiţii. Din păcatre procesele şi ce era acolo în litigiu au ţinut pe loc această investiţie", a afirmat Alin Tişe.

Reamintim că în luna august 2010, CJ a încheiat un contract de concesiune cu societatea UTI Facility Management Bucureşti, pentru obiectivul „lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4 stele în perimetrul AIAIC".

Valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 de euro, fără TVA, pe an, indexată cu procentul de creștere sau de înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenței pentru hotel până la punerea în funcțiune de 230.898 euro/an, fără TVA, și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul brut.

Însă, din cauza faptului că forul judeţean clujean nu a putut preda amplasamentul stabilit, fiind pe rol mai multe litigii pe acest imobil, în 2011 s-a încheiat un act adițional, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parkingului şi a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de doar 66.250 euro/an, pentru cele 530 de locuri de parcare.