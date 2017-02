Administraţie

Alin Tişe: Creşterea salariilor în primării şi consilii judeţene, fără alocare de bani de la guvern. „E o decizie perversă, afectează bugetul de investiţii"

de Mircea Tatar, 09 februarie 2017, 13:51

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a declarat joi că decizia guvernului de majorare cu 20 % a salariilor bugetarilor este una perversă, care afectează bugetul de investiţii al administraţiilor locale.

„Practic această decizie a guvernului obligă toate primăriile, toate consiliile judeţene să mărească salariile angajaţilor. Toţi conducătorii de instituţii trebuie să aplice legea, este dreptul salariaţilor să beneficieze de aceste majorări, singura problemă este că cei de la guvern nu au spus de unde vom lua aceşti bani, nu au venit cu o resursă financiară suplimentară, să o acorde de la bugetul central, adică fiecare primărie, fiecare consiliu judeţean, din bugetul propriu, trebuie să mărească aceste salarii iar eforturile sunt foarte mari", a afirmat Tişe, joi, la postul de radio Realitatea FM Cluj.

Alin Tişe a spus că suma suplimentară care trebuie alocată de judeţul Cluj pentru a acoperi aceste creşteri este una foarte mari, mai mare decât întreg bugetul pe anul trecut aferent reparaţiilor la drumurile judeţene.

„Vă dau exemplul Clujului, pentru salarizarea oamenilor din instituţiile pe care noi le avem în subordine, şi avem aici Direcţia de Asistenţă Socială, Camera Agricolă, Salvamont, şcolile speciale, care sunt 12, la acestea se mai adugă instituţiile de cultură, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic, Biblioteca Judeţeană, filarmonica, efortul financiar al judeţului este de 12 milioane de euro pe an, şi aici am în vedere strict numai salarizarea, nu şi cheltuielile de funcţionare, adică utilităţi, deci o creştere cu 12 milioane de euro a fondului pentru salarii, fără aeroport, Tetarom şi Univers T, care îşi plătesc salariile din venituri proprii. Ca să vă daţi seama ce înseamnă această sumă, vă spun că anul trecut tot bugetul pentru drumuri a fost undeva la 10 milioane de euro. Ce înseamnă asta? Pentru că din această cauză spunem că este o decizie perversă pentru dezvoltarea noastră ca judeţ, cu această creştere, noi afectăm bugetul de investiţii cu cel puţin 12 milioane de euro în acest an", a explicat preşedintele CJ Cluj.

Şeful forului administrativ clujean a ţinut să precizeze că atât el cât şi alţi conducători de consilii judeţene sau primării nu beneficiază de această majorare şi că acum în instituţia pe care o conduce există foarte multe salarii mai mari decât al lui.

„Oamenii trebuie să ştie că noi conducătorii nu beneficiem de aceste creşteri de salarii, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene sunt exceptaţi de la aceste creşteri salariale. Există salarii în acest moment suficient de bune astfel încât funcţionarii şi angajaţii să-şi facă treaba, salariul unui preşedinte de consiliu judeţean sau al unui primar este undeva până în 4.900-5.000 de lei maxim pe lună, au fost şi perioade în care au fost şi mai mici, de 4.200 - 4.500 de lei pe lună. Eu cred că am undeva salariul al 30-lea în instituţie, nu vreau să greşesc, dar într-adevăr cu aceste măriri, conducătorul unui consiliu sau al unei primării nu au cele mai mari salarii. Cred că primarul municipiului are cam al 20-lea salariu ca mărime din instituţie", a mai arătat Alin Tişe.

Şeful CJ Cluj a spus că există judeţe cu o situaţie mai dificilă decât a Clujului, că sunt judeţe cu bugete mai mici, care vor fi nevoite să treacă toţi banii de la investiţii la salarizare pentru a putea acoperi această creştere de salarii.