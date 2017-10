Administraţie

Alin Tişe, dezvăluiri despre centrul de deşeuri. "Aceste lucruri trebuie spuse o dată pentru totdeauna"

de Mircea Tatar, 05 octombrie 2017, 22:45

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a făcut joi la Realitatea FM Cluj dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în ultimii ani cu lucrările la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID).

Alin Tişe a declarat joi în emisiunea "1 la 1" de la Realitatea FM Cluj că întârzierile în execuţia noului CMID se datorează modului în care precedenta conducere a CJ Cluj a gestionat acest contract.

"Construirea acelui CMID a fost dată acum 4 ani unei firme care a intrat în faliment după care onor cei care au condus judeţul în urmă cu câţiva ani au făcut ce au putut să dea acel contract în subcontractare sau într-o anumită formă unor firme de casă ale judeţului nostru şi n-aş vrea să le nominalizez că nu ăsta-i scopul discuţiei. Ei, acea firmă care a preluat aceste lucrări din păcate a ajuns într-o anchetă penală, a abandonat lucrările, există şi dosar penal pentru furtul de pământ de la actualul CMID", a susţinut Alin Tişe.

Preşedintele CJ Cluj a afirmat că o parte din întârzierile în realizarea acestei lucrări au fost recuperate în acest an de noul contructor care a câştigat licitaţia. "Toate aceste lucruri ne-au dus în situaţia de a da afară constructorul respectiv şi să reluăm licitaţia de la zero. De aceea avem întârzierea de patru ani pentru că a trebuit acum un an să relicitez toate lucrările, am făcut-o, am semnat un nou contract iar acum lucrăm într-un ritm bun. Anul acesta am recuperat cam 4 luni de întârziere", a afirmat preşedintele CJ Cluj.

În aceeaşi emisiune, Alin Tişe, a lansat acuzaţii la adresa firmei care a subcontractat lucrarea la CMID după falimentul firmei Confort,

"Deci această situaţie pe care eu o am la construirea CMID-ului eu o am în primul rând din cauza acelora care în mod ilegal au preluat contractul de la firma intrată în faliment, au preluat contractul doar cum ştiu ei şi sper să răspundă pentru asta şi după ce au preluat contractual au furat pământul de acolo şi l-au dus la pista de la aeroport, l-au dus la albia Someşului, de unde au furat pietrişul ca să-l bage sub pistă şi în locul pietrişului care l-au luat din albia Someşului au dus pământ. Aceste lucruri trebuie spuse o dată pentru totdeauna pentru că această intoxicare ieftină pe care o fac unii plătiţi de anumite persoane nu mai poate să continue. Astăzi noi tragem ponoasele după ce a făcut această firmă în acest CMID, suntem în această situaţie pentru că 4 ani şi-au bătut joc de această lucrare ", a mai spus Alin Tişe

Şeful forului administrativ judeţean a explicat şi de ce a fost nevoie de lucrări suplimentare la CMID: "Acum lucrările merg într-un ritm bun, dar CJ Cluj a fost nevoit pentru că s-a furat dealul,să aprobe lucrări suplimentare de stabilizare a versantului şi tot noi suntem acuzaţi că de ce am făcut lucrările suplimentare. Păi fără aceste lucrări suplimentare dealul care a fost furat de la bază venea la vale, este simplu de tot pentru cine vrea să vadă realitatea."

Amintim că în anul 2012 a fost anunţat câştigătorul licitaţiei pentru construirea CMID, format din asocierea dintre companiile Confort SA, Atzwanger, Ladurner Impianti şi Vel Service, pentru valoarea de 107,5 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). În acelaşi an, însă, liderul asocierii, Confort SA, a intrat în insolvenţă, iar lider al asocierii a devenit firma italiană Atzwanger.

În februarie 2013, asocierea care câştigase licitaţia a subcontractat lucrarea către o altă asociere de firme condusă de Napoca Construcţii, avându-l ca patron pe omul de afaceri Ioan Bene.