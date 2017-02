Administraţie

Alin Tişe nu a renunţat la transferul stadionului Cluj Arena la primărie. Încă negociază cu PSD şi UDMR

de Mircea Tatar, 09 februarie 2017, 20:44

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a vorbit la Realitatea FM Cluj, despre proiectul trecerii stadionului Cluj Arena din proprietatea publică a forului judeţean în cea a Primăriei Cluj-Napoca.

Această intenţie a fost anunţată atât Alin Tişe cât şi Emil Boc încă din campania electorală pentru alegerile locale, în ideea ca stadionul să fie administrat în comun cu sala polivalentă pentru o mai mare eficienţă economică.

Primii paşi în acest demers au fost făcuţi în luna septembrie a anului trecut. În 23 septembrie Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotărâre prin care se solicită ca stadionul din Parcul Central să treacă în proprietatea publică a municipiului. De la vot au lipsit însă consilierii PSD, care au spus atunci că vor o dezbatere publică serioasă pe acest subiect.

A urmat apoi Consiliul Județean (CJ), care a aprobat în 28 septembrie trecerea stadionului Cluj Arena din proprietatea privată a județului în cea publică şi administrarea acestuia de către un serviciu nou creat în cadrul instituţiei. Hotărârea din luna septembrie a fost un pas necesar care trebuia făcut pentru ca, într-o ședință viitoare, executivul CJ să poată veni cu proiectul de trecere a stadionului în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

Acest lucru însă nu s-a mai întâmplat, pentru că aleşii judeţeni ai PNL şi Alin Tişe nu au reuşit să-i convingă măcar pe aliaţii din UDMR dacă nu şi PSD -ul să susţină acest proiect, în condiţiile în care este nevoie de 25 de voturi, iar liberalii au doar 18.

Alin Tişe a fost întrebat joi, la Realitatea FM Cluj, dacă mai rămâne de actualitate acest transfer al stadionului şi cum merg negocierile cu UDMR şi cu PSD.

"Suntem pe drumul cel bun. Va fi un moment oportun în care în curând vom putea concretiza discuţiile pe acest subiect şi voi putea merge în plen cu acest proiect", a spus Alin Tişe, fără a da alte detalii.

Cert este că nu s-a renunţat la ideea transferului stadionului şi că ea s-ar putea concretiza în perioada următoare.

"Noi am preluat stadionul la bugetul CJ şi îmi menţin punctul de vedere că pentru a fi bine administrat, va trebui să-l gestionăm unitar cu primăria. Până acum nu am promovat proiectul de hotărâre de consiliu judeţean de transfer, pentru că nu a existat încă o majoritate care să dorească acest lucru. Adică, nici UDMR, nici PSD nu au dorit înainte de alegeri să discute acest subiect, am preferat să amânăm, pentru că este nevoie de 25 de voturi (liberalii au 18 voturi, n. red).

Voi avea o nouă discuţie cu UDMR şi cu PSD, voi veni cu argumentele de ce ar fi bine să fie administrat de primărie, de ce ar trebui să fie o chestiune unitară, fiind vorba tot de banii clujenilor, şi într-o parte şi în alta. Dacă voi avea o majoritate de 25 de voturi, asta presupune o parte de la PSD şi UDMR, dacă vor înţelege şi ei că este soluţia cea mai bună, atunci voi pune proiectul pe ordinea de zi.

Dacă nu există o majoritate conturată şi consideră consilierii judeţeni şi partidele că este important să gestionăm noi şi să cheltuim din bugetul judeţului, eu nu voi forţa în nici un fel. Eu îmi doresc şi cred că asta este cea mai bună soluţie.

Eu am încercat în acest mandat să găsesc calea comună, negociată cu celelalte partide şi nu prin metoda pumnului în gură pentru un proiect sau altul. Aş prefera să existe o discuţie şi să găsim varianta cea mai bună, să fie administrat cât mai eficient. Cred că toată lumea îşi doreşte asta, să avem evenimente cât mai multe", a mai declarat Alin Tişe pe acest subiect într-un interviu pentru ZIUA de CLUJ în data de 18 ianuarie 2017.