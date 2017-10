Administraţie

NEWS ALERT Boc a vorbit la telefon cu Cuc. Clujul vrea să își asume un proiect de milioane de euro

de Ionel Lespuc, 17 octombrie 2017, 10:00

Primarul Clujului, Emil Boc, a vorbit luni la telefon cu ministrul demisionar al Transporturilor, Răzvan Cuc, dar și cu șeful Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Publicitate

Marea speranță a clujenilor pentru ameliorarea problemelor din trafic este centura metropolitană. Proiectul bate însă pasul pe loc, iar Primăria a arătat luni la rând guvernul și CNAIR că nu fac niciun demers pentru a realiza măcar studiul de fezabilitate. În cele din urmă, primarul Emil Boc a anunțat că municipiul își va asuma ceea ce guvernanții întârzie să facă.

"Am vorbit la telefon cu Răzvan Cuc, chiar dacă este demisionar ca ministru al Transporturilor, și i-am propus să găsim o soluție în așa fel încât să realizăm noi studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru partea în care centura metropolitană trece pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Nu putem face studiul pentru Gilău, Florești, Feleacu sau Apahida, dar putem să îl realizăm pentru municipiu. Dânsul l-a chemat pe domnul Ioniță, de la compania desprinsă din CNADNR care se ocupă de mari investiții, CNIR, cu care am discutat de asemenea. I-am rugat să se gândească la modalitatea de a ne permite nouă să pornim acest studiu. Sper să se găsească o soluție, în așa fel încât să deblocăm proiectul, pentru că timpul trece. Nu contează culoarea politică, important este să nu pierdem banii europeni pentru acest proiect. Știți vorba aceea: nu mă cert, pentru că nu mai am timp să mă împac. Ne va costa câteva milioane de euro, dar, dacă reușim să stabilim traseul centurii și al bretelelor de legătură cu cartierele, putem să deblocăm și proiectele imobiliare oprite", a spus Emil Boc, în premieră, la Realitatea FM Cluj.

Boc a subliniat că se așteaptă să recupereze banii cheltuiți pentru studiul de fezabilitate din fonduri de la Bruxelles. Primarul s-a arătat dispus să organizeze la Cluj inclusiv licitația pentru execuția lucrării. "Știm să facem licitații. Nu am mai avut unele de o asemenea anvergură, dar sunt convins că am putea să o ducem la capăt", a explicat Emil Boc.

Proiectul centurii metropolitane urma să se deruleze prin Guvernul României, doar că - până acum - executivul nu a făcut niciun demers pentru începerea măcar a studiului de fezabilitate. Săptămâna trecută, comisarul european Corina Crețu a afirmat că lucrările nu vor începe mai devreme de finalul anului 2019.

Centura metropolitană apare în masterplanul general de transport, depus de România la Bruxelles, în care poartă numele Transregio Feleac. Șoseaua are lungimea totală de 38,3 km şi un cost estimat iniţial la 126,3 milioane de euro. Drumul Gilău Vest - Cluj-Napoca Vest are 14,1 km şi se intersectează cu Autostrada Transilvania. Realizarea acestei şosele i-ar ajuta foarte mult pe locuitorii din Floreşti, care stau zilnic în ambuteiaje pe DN 1. Drumul costă 40,5 de milioane de euro şi are trei sectoare: centura Gilăului, 2,3 km, legătura cu Clujul, prin partea de nord a localităţii Floreşti, 9,9 km, şi travesarea DN1 până în zona Colina, unde ar urma să facă joncţiunea cu centura, 1,9 km.

Cea de-a doua parte este centura Clujului, care pleacă din zona de sud-vest a oraşului şi trece prin spatele cartierelor Mănăştur, Zorilor, Bună Ziua, Gheorgheni, Someşeni, până spre Apahida. Acest tronson de drum are 24,2 km şi ar urma să coste 85,7 milioane de euro. Sectoarele sunt Cluj SV - Selgros, cel mai scump, 67 de milioane de euro, respectiv Selgros - Bulevardul Muncii. Pentru acest tronson dorește Primăria să pornească studiul de fezabilitate și proiectarea.

Un ultim sector, Bulevardul Muncii - Apahida, este un drum existent cu o bandă pe sens, care ar urma să fie extins la două benzi pe sens.