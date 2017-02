Administraţie

EXCLUSIV Boc aşteaptă portughezii la negocieri pentru un proiect amânat zece ani

de Ionel Lespuc, 01 februarie 2017, 10:34

În 2007 au început discuţiile, în 2017 suntem tot acolo. Plus nişte procese, dintre care unul ar putea scoate din vistieria Primăriei 5 milioane de euro.

Primarul Clujului, Emil Boc, a anunţat că se va întâlni în această lună cu reprezentanţii societăţii portugheze Cogedir. Motivul este legat de intenţia de deblocare a situaţiei din Piaţa Mihai Viteazu. Acolo urma să se realizeze un parking subteran, urmat de o modernizare şi reorganizare a spaţiului public. De zece ani, însă, lucrurile bat pasul pe loc.

Portughezii vin la negocieri

„În Piaţa Mihai Viteazu suntem blocaţi de conflictul juridic. Suntem pe rol cu procesul, dar între timp am lansat o invitaţie companiei portugheze să vină la negocieri cu primăria. Cogedir a câştigat licitaţia pentru realizarea parkingului subteran de 350 de locuri, dar când s-a predat amplasamentul Compania de Apă a arătat că există o magistrală de apă care nu poate fi mutată, chiar în zona concesionată. S-a considerat iniţial că aceasta nu ar afecta proiectul, dar în teren s-a constatat că era poziţionată altfel, nu pe partea stângă, ci chiar în mijlocul pieţei. Aşa s-a blocat proiectul, iar parkingul nu s-a mai putut realiza, pentru că s-a redus semnificativ suprafaţa. Se puteau face numai 50 de locuri şi nu merita, pentru că firma avea de plătit o redevenţă foarte mare. Le-am oferit altă suprafaţă, am negociat cu biserica greco-catolică, pentru că aceasta avea o suprafaţă în faţa statuii lui Mihai Viteazu, şi le-am oferit portughezilor o suprafaţă pe lungimea străzii, spre hala agroalimentară. Ei au spus atunci că trebuie schimbat proiectul şi că acesta este scump, în jur de 500.000 de euro. Noi nu puteam să-l plătim din bani publici, la prima vedere, dar am căutat soluţii să împărţim costurile. A urmat o expertiză tehnic, să vedem dacă rezistă clădirile din dreapta la şocurile pe care le-am avea în condiţiile modificării proiectului, pentru că trebuia să coborâm două etaje în subteran. Studiul a arătat că se poate, dar cu cheltuieli foarte mari. Apoi Cogedir a pierdut finanţarea pentru proiect în Portugalia, pentru că trebuia să vină cu finanţare, şi a căutat susţinere în România; noi i-am pus în legătură cu băncile şi au intrat în negocieri. Între timp, s-a pornit procesul în instanţă, pentru rezilierea contractului. Acum suntem din nou în faza de discutare a proiectului. În februarie i-am invitat februarie să vedem care este poziţia lor. Avem toată deschiderea pentru mutarea amplasamentului, renegocierea contractului, pentru a-i sprijini în găsirea finanţării, inclusiv printr-o eventuală intrare a Primăriei în parteneriat. Nu putem porni un proiect major în Piaţa Mihai Viteazu, să realizăm ceva deasupra, până nu terminăm parcarea. Inclusiv statuia ar putea fi protejată sau mutată pe timpul lucrării. Dar apoi piaţa va fi obiectul unui concurs de idei", a spus Emil Boc.

Piaţa Mihai Viteazu are nevoie urgentă de modernizare. „Dacă nu modernizezi Piaţa Mihai Viteazu, moare. Se vede cu ochiul liber. Mor business-urile de acolo. Trebuie adusă şi această piaţă în secolul XXI", a declarat, pentru ZIUA de CLUJ, Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România.

Filmul de zece ani al contractului

Parkingul a fost proiectat iniţial de Universitatea Tehnică, împreună cu societatea Bogart, care estima o investiţie de milioane de euro pentru un singur nivel cu 180 de locuri de parcare. Acest lucru se întâmpla în 2007. Conducerea municipalităţii a decis să renunţe la această investiţie. Ulterior, însă, au venit reprezentanţii Cogedir, care au declarat pentru ZIUA de Cluj că, în parteneriat cu societatea de construcţii Britalar, tot din Portugalia, intenţionează să investească în acest parking. Aşa că Primăria s-a răzgândit.



"Preşedintele Consiliului de Administraţie al Cogedir, Manuel Cardoso, s-a întâlnit de patru ori cu primarul Emil Boc, primul contact datând din decembrie 2007", explica, în iulie 2008, pentru ZIUA de CLUJ, reprezentantul din acel moment al companiei portugheze în România, Alin Varga. Tot el adăuga că negocierile implicau încheierea unui parteneriat public-privat între municipalitate şi Cogedir. "Firma portugheză vine cu investiţia, care reprezintă împrumut bancar şi va câştiga din exploatarea parcărilor. Municipalitatea nu va investi nimic, iar parcarea îi va aparţine", comenta Varga.

Contractul s-a semnat în 2009. Primăria a concesionat companiei portugheze 6.000 de metri pãtraţi în Piaţa Mihai Viteazu, pentru realizarea parkingului subteran de peste 350 de locuri, la preţul final de 110 euro pe metru pătrat pe an. Cogedir promitea atunci că parkingul va fi terminat într-un an.

Din cauză că în interiorul suprafeţei concesionate s-a descoperit că există o magistrală a Companiei de Apă Someş, au apărut neînţelegeri între Primărie şi Cogedir. Consiliul local a decis anularea concesiunii, iar firma portugheză a atacat în instanţă decizia şi, în paralel, a cerut şi despăgubiri de 5 milioane de euro. Curtea de Apel a decis irevocabil, în noiembrie 2013, în favoarea firmei portugheze, cu privire la anularea hotărârii de consiliu local, într-un prim proces. În 22 februarie 2017 este programată o nouă înfăţişare într-un alt proces, la Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Cluj, în legătură cu solicitarea de despăgubiri.