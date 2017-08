Administraţie

Boc merge cu jalba la premier. "Dacă ne dădeau nouă banii, erau făcute demult"

de Ionel Lespuc, 01 august 2017, 10:31

Primarul Emil Boc a anunţat că va merge luna aceasta în vizită la premierul Mihai Tudose.



Clujul nu poate construi cu resurse proprii aşa-numita centură metropolitană, care este estimată la 126,3 milioane de euro, plus TVA. A reuşit să introducă însă proiectul în masterplanul general de transport şi să obţină, teoretic, finanţare din fonduri europene. Practic, depinde de Guvern, care trebuie să atragă aceşti bani şi să îi dea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar aceasta să realizeze efectiv proiectul. În sarcina municipalităţii cad bretelele care să unească centura de cartierele prin preajma cărora trece. Numai că Guvernul a ignorat, până acum, centura Clujului.

Un alt proiect care bate pasul pe loc este Spitalul regional de urgenţă, despre care se vorbeşte din 2004. În urmă cu zece zile, la Cluj a venit un secretar de stat din Ministerul Sănătăţii, iar acesta a promis că se va demara un studiu de fezabilitate şi că lucrările efective ar urma să pornească în 2019. Comisarul european Corina Creţu are însă o doză suplimentară de optimism. „Legat de spitalele regionale, aceasta e cea mai bună veste și este normal ca pe cetățeni să îi intereseze acest lucru. Studiile de fezabilitate vor fi gata în septembrie. Acestea sunt făcute de Banca Europeană de Investiții, potrivit unui raport de colaborare între Guvern și Banca Europeană de Investiții. Deci avem garanția că vor fi proiecte bine făcute, proiecte mature, iar apoi va începe proiectul de licitații", a declarat luna trecută Corina Creţu, după o întâlnire cu premierul Mihai Tudose.

Primarul Clujului, Emil Boc, şi-a propus să meargă la Bucureşti şi să discute cu prim-ministrul despre ambele proiecte.

„Nu am discutat încă, am aşteptat să se stabilizeze. Am înţeles că nu pleacă în concediu decât câteva zile şi voi încerca să am o întâlnire cu dânsul, sper să avem o discuţie echilibrată şi constructivă despre priorităţile Clujului. Centura metropolitană şi Spitalul regional de urgenţă sunt lucruri care nu pot fi făcute din bugetul local. Dacă ne dădeau nouă banii, erau făcute demult. Banii pot fi atraşi de la Bruxelles numai de guvern. Acestea sunt obiective pe care în orice ţară le realizează guvernul. În rest, noi ştim ce să facem aici, pe plan local, dar nu sunt eligibile nici municipiul, nici judeţul să obţină bani europeni pentru aceste obiective", a spus Boc, marţi dimineaţă, la Realitatea FM.

Primarul şi-a amintit că îl cunoaşte pe Mihai Tudose, care era parlamentar pe vremea când Emil Boc era premier. „Am avut o relaţie civilizată, normală", a precizat edilul-şef al Clujului.