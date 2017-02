Administraţie

Boc se bate pentru TIFF şi Untold. „Am să spun şi în faţa judecătorilor acest lucru"

de Ionel Lespuc, 15 februarie 2017, 15:28

Primarul Clujului a făcut în premieră declaraţii despre raportul Curţii de Conturi, care arată că municipalitatea ar fi făcut plăţi nelegale de 6 milioane de lei către mai multe ONG-uri.

Publicitate

Municipalitatea a suferit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei, adică 1,3 milioane de euro, în anul 2015, prin „acordarea nelegal de finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și au realizat activități care au generat profit", arată Curtea de Conturi, într-un raport făcut public la începutul acestei luni. Cea mai mare sumă vizează organizarea Festivalului Untold de către Federaţia SHARE, în care Primăria era parteneră cu mai multe organizaţii studenţeşti. Concluziile raportului au fost contestate în instanţă de juriştii municipalităţii.

Emil Boc a comentat în premieră la Realitatea FM Cluj această situaţie. „Eu cred că poziţia Curţii de Conturi este nelegală şi că instanţa o va desfiinţa. Ce spune Curtea de Conturi, în principiu: „Toate ONG-urile care organizează evenimente culturale, dacă vând un bilet la TIFF nu înseamnă că obţin profit şi nu pot fi finanţate". Ceea ce nu înţelege Curtea de Conturi, după părerea mea, şi am să spun şi în faţa judecătorilor acest lucru, este că nu putem pune semnul de egalitate între o societate comercială care obţine profit, iar apoi patronul îşi scoate dividendele şi duce banii acasă sau merge în vacanţe exotice, şi un ONG, care dacă obţine profit, prin specificul ONG-urilor, banii nu se duc în dividende şi în concedii de lux, ci în alte evenimente, filme sau spectacole, adică în scopul specificului obiectului lor de activitate. Ei au spus că "aţi dat banii, este nelegal, TIFF a vândut bilete". Este fundamental greşit. Dacă se menţine concluzia acestui raport, sectorul cultural, care este cel mai dinamic din ţară la Cluj, va fi grav afectat. Am încredere că instanţele vor înţelege că nu se poate pune semnul egalităţii între profit în sens comercial şi banii pe care îi obţin organizaţiile non-profit, că se poate considera profit vânzarea de bilete. Banii de la autorităţile publice nu ajung pentru organizarea acestor evenimente, ONG-urile mai obţin bani şi din sponsorizări, şi din bilete. Este o chestiune de principiu fundamentală pe care instanţa trebuie să o înţeleagă. Dacă nu, va fi compromisă creşterea şi dinamica sectorului cultural, care aduce multă imagine şi mulţi turişti Clujului", a spus Boc.

Inspectorii Curţii de Conturi au precizat că pentru Federația SHARE s-ar fi acordat nelegal în 2015 suma de 3.402.000 lei, în vederea realizării proiectelor "Rezervarea artiștilor internaționali pentru programul 2015" și "Tineret@Cluj-Napoca 2015", precum şi Festivalul Untold. Curtea de Conturi a mai subliniat că au mai beneficiat de finanţări nelegale Asociația Film și Cultură Urbană - Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Colours of Cluj - 1.023.000 lei; Consorțiul Studenților din România - 214.000 lei, Transilvania Music Event și Festivalul Stand Up Comedy; Asociația Student Plus - Transylvania Internațional Music and Arts Festival - 180.000 lei; Fundația Armonia, pentru proiectul Berăria Culturală & Show Factory - 120.000 lei.

„Au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații, care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 545.000 lei (Asociația Plai Cluj-Napoca, cheltuieli de protocol 4.500 lei, Asociația Studenților Arhitecți, Asociația Young Team, Asociația Inventeam, Asociația Leaders Alliance etc.)", susţin autorii raportului.

Aceştia mai afirmă că din bugetul local al municipiului a fost acordată nejustificat Eparhiei Reformate din Ardeal suma de 160.000 lei pentru renovarea unui imobil din Piața Mihai Viteazu nr. 1, clădire cu destinație economică, generatoare de profit, care nu poate beneficia de astfel de sume.

Citeşte şi: Cât a obţinut Untold 2015 din bilete. Suma nu apare în bugetul de venituri şi cheltuieli, arată Curtea de Conturi