Buluc la baza sportivă gratuită. Cifrele din 2017

de Ionel Lespuc, 25 iulie 2017, 16:34

Clujenii s-au înghesuit în 2017 în baza sportivă din Gheorgheni, unde intrarea este gratuită.

Baza sportivă din cartierul Gheorgheni este un magnet pentru zeci de mii de clujeni. Nu sunt vorbe goale; se poate vedea cu ochiul liber, dar există şi cifre care dovedesc acest lucru. Marţi dimineaţă, la Realitatea FM Cluj, viceprimarul Dan Tarcea a venit cu o statistică a prezenţei publicului în baza din Gheorgheni de la începutul anului şi până în prezent.

„Am eliberat 12.600 de carduri pentru persoanele care doresc să facă sport în baza din Gheorgheni. La acestea se adaugă 3.600 de carduri Cluj Bike, întrucât cu aceste carduri se poate intra şi în baza sportivă. În total, pe platforma on line s-au înscris 16.200 de utilizatori. În ceea ce priveşte rezervările, am avut 27.400. Cum însă majoritatea sporturilor care se practică în bază sunt de echipă, numărul de beneficiari este mult mai mare. Am avut peste 80.000 de intrări în bază, dar statistica se referă doar la persoane de peste 14 ani. Cum unii au venit cu copiii, e limpede că cifra este mult mai mare. Cele mai pline zile au fost, evident, cele de weeekend", a spus Tarcea.

Aglomeraţia din baza sportivă este un semn că Primăria ar trebui să gândească şi alte locuri de relaxare de acest fel. Viceprimarul a mărturisit că se doreşte construirea altor două.

„Lucrăm la alte două baze sportive. Una ar urma să fie construită în Mănăştur, în zona La terenuri, unde din nefericire situaţia juridică este complicată. Acolo un hectar îl cadastrăm, am şi început demersurile, dar un hectar nu e suficient. Acesta este doar primul pas. Amplasamentul celei de-a doua baze este o surpriză", a spus Dan Tarcea.

Baza sportivă din Gheorgheni a fost inaugurată la 1 Decembrie 2016. Obiectivul a fost realizat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii. Constructor a fost Nord Conforest, societatea fraţilor Aşchilean, din Cluj.

Complexul se întinde pe o suprafață de 9,4 hectare, în locul fostului cartodrom, și cuprinde terenuri cu nocturnă - 3 terenuri sintetice de mini fotbal, 3 de tenis, 2 de baschet; 1 teren de tenis cu peretele, 2 de badminton și 2 de volei de plajă. În ceea ce privește zonele interioare, baza sportivă include piste de popice, spațiu și dotări pentru tenis de masă, precum și o sală multifuncțională. De asemenea, baza este dotată cu aparate și echipamente pentru exerciții fizice în aer liber; aparatură pentru exerciții fizice dedicate seniorilor; echipamente pentru amatorii de cățărări, parkour; spații de joacă pentru copii de toate vârstele; amfiteatru în aer liber (428 locuri); pistă de alergare; pistă de biciclete/role agrement; pistă role viteză; teren de paintball cu obstacole; parc aventură - trasee prin copaci, pe frânghii și alte instalații; alei de promenadă și spații verzi generoase.

Accesul în perimetrul bazei sportive este liber și gratuit pentru toți cetățenii.