Care este una dintre principalele realizări ale Clujului în 2017, potrivit lui Emil Boc

de Ziua de Cluj, 28 decembrie 2017, 12:20

Extinderea capacității Sălii Polivalente a fost o măsură cheie pentru 2017, crede primarul Emil Boc.

Primarul Emil Boc este de părere că extinderea capacității Sălii Polivalente, de la 7.300 la 9.600 de locuri, este una dintre principalele realizări ale Clujului în 2017. "Am putut să organizăm Campionatul European de gimnastică, o competiție de mare ținută, și Eurobasket, ceea ce a adus o imagine excelentă municipiului. În februarie vom avea meciul de FedCup cu Canada, la care va participa și Simona Halep, care sper să vină la Cluj tot din poziția de numărul 1 mondial", a spus Boc, miercuri, la Realitatea FM.

Directorul Sălii Polivalente, Ionuț Rusu, a detaliat joi, tot la Realitatea FM. "A fost un an foarte reușit pentru Sala Polivalentă, pentru că a început anul cu 7.227 de locuri și l-a terminat cu 9.600 de locuri. Am organizat cele mai importante competiții sportive din ultimii ani din România, de aici și denumirea generică de capitală a sportului românesc pe care a primit-o Clujul. Pe lângă Campionatul European de gimnastică și Eurobasket, am avut un campionat mondial de karate, am avut concertul Sting, care a spart recordul de audiență. Avem multe lucruri pozitive, deși 7 luni am avut o activitate restrânsă, iar 3 luni sala a fost închisă complet, din cauza lucrărilor de extindere a capacității", a declarat Rusu.

Extinderea capacității sălii și dotările moderne pentru Eurobasket au costat Clujul circa 16 milioane de lei.

2.000.000

va fi totalul spectatorilor participanți la evenimentele din Sala Polivalentă de la înființare care se va atinge în februarie 2018, la FedCup, potrivit lui Ionuț Rusu.

Directorul general al SC Sala Polivalentă SA a spus că organizarea Eurobasket de la Cluj a fost apreciată de federația internațională. "Dintre toate cele patru orașe unde a avut loc Eurobasket, suntem singurul oraș căruia FIBA i-a dedicat un filmuleț de mulțumire, considerând că aici au avut cele mai bune condiții, cele mai user friendly", a explicat Rusu.

Anul acesta, sala clujeană și-a scos la licitație numele comercial. Contractul a fost câștigat de Banca Transilvania, care va plăti 600.000 de euro în următorii cinci ani. Astfel, sala va purta până în 2022 numele BT Arena.

Ionuț Rusu a subliniat că anul 2018 va marca un "boom al Sălii Polivalente". "Până în luna august, după Untold, avem un singur weekend neantamat, în 17 martie. În rest, avem meciuri de baschet, concerte, târguri, e ocupată fiecare săptămână", a explicat directorul sălii. Principalele nume din lumea artistică așteptate la Cluj în prima parte a anului sunt Lara Fabian, Luciano cu concertul de muzică electronică Vagabondo și Michael Flatley cu spectacolul Lord of the Dance. "Mai sunt și alte evenimente care încă nu au fost anunțate și nu le pot face publice", a subliniat Rusu. Tot anul viitor, la Cluj se vor desfășura Olimpiada internațională de matematică, Campionatul European de Judo și Campionatul European de tenis de masă.