Casă pentru ”U”. Baza sportivă visată de "studenţi" se face în Becaș

de Ziua de Cluj, 01 martie 2018, 11:04

Conducătorii Universităţii caută, împreună cu Ioan Ovidiu Sabău, din 2016, să pună la dispoziția fotbaliștilor de toate vârstele de la Universitatea o bază sportivă. Vestea cea bună este că se face și va fi ridicată de Primărie.

Nu e la Sălicea, nici în Iris, ci în Becaș. Baza sportivă se va face, a anunțat primarul Emil Boc. "Avem în vedere amenajarea unei baze sportive pentru performanță, pentru fotbal, pentru U Cluj, dar și celelalte echipe care au performanță", a subliniat edilul-șef.

4

hectare ar urma să aibă noua bază sportivă.

"Am pornit de la premisa că cea mai importantă datorie față de sport, a autorităților locale, este să creeze infrastructură sportivă. Acum, la Cluj-Napoca, avem un stadion și o sală polivalentă la standarde europene, dar trebuie să creăm mai multe baze sportive pentru a susține sportul de performanță în orașul nostru. În ceea ce privește sportul de masă, avem complexul din Gheorgheni, unde clujenii au acces liber la cea mai modernă bază sportivă din istoria Clujului. Pe acest model, "în oglindă", dorim să realizăm o bază sportivă și în cartierul Mănăștur (zona "La Terenuri"), astfel încât să încurajăm cât mai mulți clujeni să facă mișcare și să oferim facilități moderne pentru timp liber și sport. Am prezentat mai multe informații despre proiectul noii baze sportive, configurația, respectiv dotările pe care le avem în vedere (facilități specifice unui complex sportiv pentru performanță), în deschiderea ședinței de Consiliu Local de astăzi (n.r. miercuri). De asemenea, am subliniat că această bază sportivă poate fi realizată de Primăria municipiului Cluj-Napoca, de la bugetul local al orașului", a scris Emil Boc, pe Facebook.

Baza pentru fotbal ar urma să se învecineze cu cealaltă bază sportivă din Gheorgheni și cu noul aquapark.

În 2016, Ioan Ovidiu Sabău spunea că își va da demisia de la "U" dacă nu va reuși să obțină o bază sportivă unde să se antreneze echipa de seniori, dar unde să poată funcționa și o academie pentru juniori. FC Universitatea Cluj funcționează ca o asociație sportivă care are ca fondatori Primăria și cele șase universități de stat din municipiu.

Proiectul inițial pentru baza sportivă prevede amplasarea noii baze sportive la Sălicea (comuna Ciurila). Complexul sportiv ar trebui să cuprindă trei terenuri de fotbal, peste 20 de camere pentru cazarea jucătorilor, o cantină, o sală de mese și un cabinet medical. Ulterior, mai apăruse varianta Iris, ieșire spre Panticeu.