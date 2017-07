Administraţie

Case şi terenuri, maşini şi scutere. Ce şi-au cumpărat (sau ce au vândut) consilierii locali, în ultimul an

de Ionel Lespuc, 13 iulie 2017, 15:03

Consilierii locali de la Cluj şi-au cumpărat case şi terenuri, maşini şi motociclete în ultimul an. Iar unii au primit daruri de botez.

Consilierii locali au fost foarte activi în ultimul an. De la intrarea în deliberativul local şi până la depunerea declaraţiei de avere, unii dintre ei şi-au cumpărat case, alţii maşini, alţii au vândut apartamente.

Lider absolut al tranzacţiilor pare să fie consilierul PNL Ovidiu Florian, patron al mai multor societăţi. Deşi a trecut printr-un divorţ care l-a costat 25.000 de euro, un apartament, o casă de vacanţă şi trei spaţii comerciale, Florian a avut un an bun. Şi-a cumpărat o casă de vacanţă de 420 de metri pătraţi, lângă Cluj, şi-a cumpărat o maşină Audi A8 şi a început să primească avansuri de 50% la plata unor apartamente pe care le-a construit în cartierul Europa; suma se ridică la aproape 130.000 de euro.

Consilierul ALDE Adrian Mureşan, de asemenea antreprenor, şi-a cumpărat un teren de 1.81 metri pătraţi şi construieşte o casă de 335 de metri pătraţi. Radu Raţiu, de la PNL, directorul Cluj Arena, a terminat deja construcţia uneo case de 236 de metri pătraţi (el mai deţine din 2014 o casă de 374 de metri pătraţi), iar colegul său de partid Radu Moisin, un avocat de tot mai mare succes, s-a mutat într-o casă cu două apartamente, pe care o împarte cu mama sa. Partea consilierului local este de 141 de metri pătraţi.

În ultimul an, Dan Morar, de la PSD, director de oficiu bancar şi antreprenor, şi-a cumpărat un teren de 756 de metri pătraţi într-o comună cu primăriţă PSD, Chinteni, iar Ioan Pop, de la PNL, a renunţat la partea sa dintr-un teren agricol moştenit în Sălaj şi a încasat 16.320 lei. Rămâne însă cu multe terenuri în Cluj, Sălaj şi chiar pe litoral.

Dacă e să ne referim la mobilitate, să spunem că nu doar Ovidiu Florian şi-a schimbat maşina. Horvath Anna, de la UDMR, fost viceprimar, şi-a mai cumpărat un automobil. Avea o Dacia Logan, iar de curând şi-a achiziţionat un Volkswagen Passat din 2007. Dar am convenit cu toţii că oraşul este prea aglomerat, aşa că doi consilieri şi-au cumpărat vehicule pe două roţi: Gergely Balazs, UDMR, organizatorul Zilelor Culturale Maghiare, şi-a achiziţionat o motocicletă Yamaha din 1996, iar Constantin Tomoş, PNL, are un scuter nou, Malaguti Centro din 2012.

Călin Găbudean, de la PNL, programator, şi-a trecut darul de la botezul fiului său în declaraţia de avere. Aşa am aflat că a primit 33.400 de lei (circa 7.500 de euro) şi 1.800 de euro la botez, ulterior soţia sa mai încasând un cadou de 2.060 de euro. În total, peste 11.000 de euro. Corina Croitoru, de la PSD, profesor la "Şincai", susţine în declaraţia sa că este colecţionară. Valoarea bijuteriilor de familie, a colecţiilor numismatice şi filatelice, obiectelor de artă, ceasuri şi instrumente de scris s-a mărit cu 3.000 de lei în ultimul an, de la 40.000 la 43.000 de lei.

Ce am mai observat în declaraţii: că Horvath Anna „nu are cunoştinţă" de veniturile soţului, că Radu Constantea, de la PNL, trăieşte doar din veniturile de consilier local, 7.000 de lei pe an (adică sub 600 de lei pe lună), că Bashar Molhem, PNL, om de afaceri, deţine terenuri şi spaţii comerciale la Alep, în Siria, şi că mai există unii consilieri locali care nu au fost foarte activi în ultimul an.