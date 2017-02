Administraţie

Cât a obţinut Untold 2015 din bilete. Suma nu apare în bugetul de venituri şi cheltuieli, arată Curtea de Conturi

de Ionel Lespuc, 02 februarie 2017, 15:52

Curtea de Conturi susţine că Federaţia SHARE, organizatoarea primei ediţii Untold Festival, nu a cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli al evenimentelor din 2015 suma obţinută din vânzarea biletelor, din activitățile comerciale și publicitare, sponsorizările și donațiile. Primăria a achitat 87% din totalul cheltuielilor.

Raportul Curţii de Conturi, pe care municipalitatea nu a dorit să îl prezinte opiniei publice anul trecut, a apărut în cele din urmă. Acesta arată că municipalitatea a suferit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei, adică 1,3 milioane de euro, în anul 2015, prin „acordarea nelegal de finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și au realizat activități care au generat profit". Cea mai mare sumă vizează organizarea Festivalului Untold. Primăria a contestat concluziile raportului, dar fără succes, aşa că s-a adresat instanţei.

Peste două milioane de euro din bilete. Raportul susţine că primăria a suportat organizarea, iar federaţia s-a ales cu profitul

Inspectorii Curţii de Conturi au precizat sumele exacte despre care spun că au fost plătite nelegal către asociaţii şi fundaţii. Astfel, către Federația SHARE, s-ar fi acordat nelegal suma de 3.402.000 lei, în vederea realizării proiectelor "Rezervarea artiștilor internaționali pentru programul 2015" și "Tineret@Cluj-Napoca 2015", precum şi Festivalul Untold.

Potrivit contractului de finanțare și regulamentului adoptat de către Consiliul Local, finanțarea se acordă "în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări", se arată în raport.

Primăria a acoperit cheltuielile Federației SHARE (inclusiv festivalul Untold, ediţia I) în procent de 87,33%, respectiv 3.402.000 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului a fost de 493.000 lei, reprezentând 12,67%.

Din bugetul de venituri și cheltuieli al evenimentelor a fost omisă finanțarea primită de la bugetul Consiliului Judeţean Cluj, de 70.000 lei, precum și veniturile realizate din vânzarea biletelor în sumă de 9.284.000 lei (conform declarațiilor proprii), veniturile din activitățile comerciale și publicitare, sponsorizările și donațiile.

„Elementul material al abaterii nu constă numai într-o acţiune comisivă, ci într-o inacțiune, respectiv omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri nerambursabile de către beneficiar, cât și faptul că finanțatorul nu a efectuat nicio verificare cu privire la evidențierea veniturilor și fundamentarea bugetului acțiunilor nici la momentul încheierii contractului și nici pe parcursul executării acestuia.

În aceste condiții, întrucât finanțările nerambursabile nu pot fi acordate și utilizate pentru activități generatoare de profit, este nelegală finanțarea acordată Federației SHARE Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului Untold și a altor activități generatoare de profit", se arată în raport.

Federatia SHARE este numele dat unui grup de organizatii studentesti asociate in proiectul Cluj - Capitala europeana a tineretului cu Primaria.

TIFF şi Colours of Cluj, finanţări nelegale de peste un milion de lei

Curtea de Conturi a subliniat că au mai beneficiat de finanţări nelegale Asociația Film și Cultură Urbană - Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Colours of Cluj - 1.023.000 lei; Consorțiul Studenților din România - 214.000 lei, Transilvania Music Event și Festivalul Stand Up Comedy; Asociația Student Plus - Transylvania Internațional Music and Arts Festival - 180.000 lei; Fundația Armonia, pentru proiectul Berăria Culturală & Show Factory - 120.000 lei.

„Au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații, care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 545.000 lei (Asociația Plai Cluj-Napoca, cheltuieli de protocol 4.500 lei, Asociația Studenților Arhitecți, Asociația Young Team, Asociația Inventeam, Asociația Leaders Alliance etc.)", susţin autorii raportului.

Aceştia mai afirmă că din bugetul local al municipiului a fost acordată nejustificat Eparhiei Reformate din Ardeal suma de 160.000 lei pentru renovarea unui imobil din Piața Mihai Viteazul nr. 1, clădire cu destinație economică, generatoare de profit, care nu poate beneficia de astfel de sume.

DECLARAŢIE

"Primăria a contestat Raportul Camerei de Conturi Cluj la Curtea de Conturi Bucureşti, care a admis un punct, iar restul de şapte puncte au fost respinse. Punctele respinse, printre care finanţarea nerambursabilă a unor asociaţii şi fundaţii, fac obiectul unui dosar în instanţă, procesul fiind pe rol şi se judecă la Tribunalul Cluj"

Oana Buzatu, purtător de cuvânt al Primăriei