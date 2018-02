Administraţie

Ce se întâmplă cu noul spital de copii de la Cluj

de Mircea Tatar, 13 februarie 2018, 16:49

Consiliul Judeţean Cluj are printre obiectivele importante de investiţii construirea unui spital de urgenţă monobloc pentru copii.



Consilierul judetean PNL Calin Tuluc



Forul judeţean clujean urmează să aprobe săptămâna viitoare bugetul judeţului pe acest an, din care bugetul de investiţii este de circa 290 de milioane de lei. Deocamdată, în proiectul de buget postat pe site-ul CJ Cluj nu sunt trecute sume pentru construirea unui nou spital de copii.

Călin Tuluc, liderul consilierilor judeţeni ai PNL din Consiliul Judeţean Cluj, a declarat, marţi, la Realitatea FM Cluj că spitalul monobloc pentru copii rămâne una din priorităţile de investiţii dar că încă nu puteau fi alocaţi bani deoarece nu a fost identificat exact terenul pe care va fi construit.

Bani pentru spital, doar după găsirea terenului

"Deocamdată, pentru Spitalul de urgenţă pentru copii suntem la momentul în care evaluăm câteva locaţii pe care le-am identificat şi încă nu este momentul să alocăm resurse financiare întrucât încă nu avem reglementată situaţia juridică a terenului, unde se va construi, dar există vreo patru sau cinci locaţii care s-ar preta şi acum suntem în evaluare", a explicat Călin Tuluc.

Liderul majorităţii PNL din forul judeţean clujean mai afirmă că vor putea fi alocaţi bani pentru spital printr-o rectificare de buget chiar în acest an.

"Din iulie încolo se pot face rectificări, să luăm resurse dintr-o parte şi să le alocăm pentru alte proiecte. Putem şi la acest moment să facem rectificări, dar şi dacă am avea terenurile la îndemână şi chiar dacă am opta pentru unul dintre terenurile care se pretează, e nevoie să se reglementeze situaţia juridică, respectiv să facem întăbulările, să facem transferul de proprietate, pe Consiliul Judeţean, iar din buna noastră experienţă anterioară ştim că durează. Şi atunci nu am vrut să riscăm să blocăm nişte bani, mai ales pe componenta de dezvoltare, pe care nu avem încă elementele să începem efectiv investiţia. Oricum prima fază e clar, sunt studiile de fezabilitate, care nu presupun sume chiar substanţiale", a mai spus, la Realitatea FM Cluj, consilierul judeţean Călin Tuluc.

Teren de 4 hectare pentru un spital de 700 de paturi

La sfârşitul anului trecut, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a declarat pentru ZIUA de CLUJ că pentru acest spital ar fi nevoie de 4 hectare de teren compact, pentru a se putea realiza la numărul de paturi pe care îl solicită Spitalul de Copii, undeva în jur de 700 de paturi.

„Este foarte important acest proiect. Clujenii trebuie să ştie că în acest moment Spitalul de Copii are peste 10 secţii, care funcţionează în mai multe locaţii din oraş. Dacă părinţii au o problemă de urgenţă cu un copil, se duc pe Moţilor, de acolo trebuie să meargă pe Pavlov, de acolo pe Câmpeni, pe Victor Babeş, în funcţie de ce problemă are cu copilul, trebuie să se mute de la o secţie la alta.

Dorinţa mea a fost să realizăm un Spital de Copii monobloc într-o singură locaţie, cred că ar fi o reuşită incredibilă a clujenilor, pentru că în România, în ultimii 25 de ani, nu s-a construit niciun spital de stat de la zero, numai spitale private.

Clădirea de pe strada Moţilor are un grad de uzură ridicat şi fiind şi revendicată, avem imposibilitatea de a face lucrări de modernizare, doar lucrări de igienizare. Multe secţii nu mai corespund din punct de vedere al igienei, din punct de vedere al condiţiilor cerute, de exemplu, de o sală de operaţie. Medicii spun că nu mai pot opera în anumite încăperi pentru că ele fiind glădiri vechi, doar igienizate, nu renovate în profunzime, există riscul unor bacterii, a unor astfel de probleme. Şi atunci de aici e şi dorinţa noastră de a face un spital şi pentru că clădirile de pe Moţilor sunt revendicate şi ne putem trezi peste un an, doi, fie cu nevoia unei chirii foarte mari fie cu nevoia de a pleca de acolo", a mai spus atunci Alin Tişe.

Potrivit primelor evaluări ale oficialilor CJ Cluj, contrucţia în sine nu va costa mai mult de 8 milioane de euro. Conducerea CJ Cluj speră ca pentru dotările spitalului să contribuie cu fonduri şi Ministerul Sănătăţii.