NEWS ALERT Certificat de urbanism pentru autostrada Gilău - Mihăieşti

de Ziua de Cluj, 06 martie 2017, 15:19

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a semnat luni certificatul de urbanism pentru sectorul Cluj Vest (Gilău) - Mihăieşti al Autostrăzii Transilvania.

Beneficiarul certificatului de urbanism este Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Sectorul Gilău - Mihăieşti al autostrăzii va traversa localităţile Viştea, Nădăşelu, Şardu, Sînpaul, Mihăieşti şi Topa Mică, din comunele clujene Gîrbău şi Sînpaul.

"Având în vedere importanţa deosebită pe care acest sector de autostradă o are atât pentru dezvoltarea judeţului Cluj, cât şi pentru întreaga regiune, am analizat şi semnat, în regim de urgenţă, această solicitare. În acelaşi timp însă, am acţionat în aşa fel încât să fie adoptată soluţia care generează cele mai mari beneficii şi care presupune cele mai mici inconveniente pentru locuitorii din zonă şi pentru comunităţile clujene vizate" a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Astfel, certificatul de urbanism eliberat de Consiliului Judeţean impune o serie de condiţii. Instituţia a solicitat relocarea traseului autostrăzii de la km 12+200 până la km 15+080 înainte de intrarea în satul Şardu, între sat şi DN1F, în scopul evitării traversării printre case, deoarece "proiectarea s-a făcut utilizându-se hărţi mai vechi de anul 1970, în care cartierul Sinistraţi nu apărea".

În plus, CJ Cluj cere ca în Proiectul Tehnic să fie prevăzută o zonă de servicii la km 17+800, "zonă care în Studiul de Fezabilitate apare ca parcare de scurtă durată".

Prin certificatul de urbanism, forul judeţean a vrut să se asigure că oamenii vor avea în continuare acces la terenurile agricole, păduri şi păşuni, de pe o parte pe alta a autostrăzii, "astfel încât activitatea şi locuirea în zonele afectate să fie afectate la minim".

Nu în ultimul rând, CJ Cluj a cerut ca, în faza de proiectare a sectorului Gilău - Miăieşti, să se asigure în unele puncte o distanţă mai mare faţă de case cu minim 10-30 metri.