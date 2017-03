Administraţie

Cine spune că artiştii câştigă prost? Salarii de 5 milioane de euro la o instituţie de cultură din Cluj

de Ionel Lespuc, 30 martie 2017, 16:46

Câştigă 22 de milioane de lei, au venituri de 35.000. Consiliul Judeţean urmează să aprobe vineri un fond de salarii uriaş pentru o instituţie de cultură din Cluj.

Pe vremea când era preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Seplecan propunea Primăriei să cumpere Cluj Arena şi oferea bonus Filarmonica. Se pare că ştia ce ştia politicianul cu diplomă de licenţă suspectă de fals. Muzicienii de la Filarmonică primesc anul acesta un fond de salarii uriaş din partea Consiliului Judeţean, instituţie în subordinea căreia se află.

de milioane de lei este suma pe care Filarmonica o primeşte din banii judeţului (suma corectă este 22.016.000); 22,8 milioane din această sumă, adică peste 5 milioane de euro, este fondul de salarii.

„Vă mărturisesc că a fost un şoc şi pentru mine. Am făcut o comparaţie cu alte instituţii din ţară deţinute de autorităţi publice. Teatrele Bulandra şi Notara din Bucureşti primesc în total, cu funcţionare şi toate cheltuielile, 16-17 milioane de lei. Muzicienii au câştigat în instanţă salarii, au primit o creştere de 20% anul trecut şi încă 50% anul acesta; practic, salariile le-au crescut cu aproape 100% în mai puţin de un an. Întregul Consiliu Judeţean, care are un număr aproape dublu de angajaţi, are un fond de salarii de 18 milioane de lei. Interesant este că Filarmonica şi-a bugetat venituri proprii din bilete, din valorificarea muncii lor, 35.000 de lei. Asta e situaţia, asta e legislaţia. Noi avem un minus de 5 milioane de euro, pe care i-am luat de la dezvoltare, ca să completăm creşterile salariale hotărâte de legislaţia la zi. Trebuie să fie o structură foarte performantă", a spus Călin Tuluc, consilier local PNL, în emisiunea "1 la 1", de la Realitatea FM.

Specialiştii spun că Flarmonica din Cluj chiar este o structură foarte performantă. A cântat de-a lungul ultimilor ani alături de nume importante ale muzicii internaţionale, precum Jose Carreras, Angela Gheorghiu, Mariana Nicolesco, Artur Kaganovskiy sau Mihaela Ursuleasa.

„O parte a sumei reprezintă salarii retroactive din 2008 până astăzi, o parte sunt salarii câştigate în instanţă. Sunt sume bune, neobişnuit de bune pentru România, dar nu este strigător la cer, pentru că vorbim despre muzicieni de excepţie. Trebuie să fim însă corecţi şi să spunem că Filarmonica din Cluj este considerată cea mai bună din ţară. Umplem săptămânal o sală mai mare decât Ateneul Român. Ne apropiem financiar de situaţia Filarmonicii George Enescu. Creşterea salarială nu este aplicată însă şi personalului administrativ; aşa s-a ajuns ca eu să am unul dintre cele mai mici salarii, deşi asta nu mă deranjează nici pe departe", a spus Marius Tabacu, directoul Filarmonicii.

Filarmonica de stat „Transilvania" are în acest moment 195 de angajaţi, dintre care 170 sunt muzicieni.