CJ Cluj continuă bătălia pentru Muzeul Goga de la Ciucea

de Mircea Tatar, 01 februarie 2018, 15:01

Consilierii judeţeni ai opoziţiei au cerut explicaţii conducerii executive a Consiliului Judeţean (CJ) Cluj despre situaţia juridică a Muzeului Memorial "Octavian Goga" de la Ciucea.





Mai mulţi consilieri judeţeni au cerut la finalul şedinţei ordinare de miercuri conducerii executive a CJ Cluj informaţii despre situaţia actuală a Muzeului Memorial "Octavian Goga" de la Ciucea, în condiţiile în care nepoţi ai Veturiei Goga au reuşit să-şi înscrie în Cartea Funciară dreptul de proprietate asupra domeniului, deşi forul judeţean câştigase muzeul în urma unui proces care a durat 13 ani.

"Aş avea rugămintea să ne fie prezentat şi punctul de vedere al instituţiei despre demersurile care s-au făcut pentru salvarea acestui important monument istoric, pe care Octavian Goga şi soţia acestuia, Veturia Goga, l-au lăsat statului român. Eu nu înţeleg cum având toate documentele şi testamentul lăsat, au reuşit să se întabuleze în Cartea Funciară nepoţii Veturiei Goga. Aş vrea să ştiu ce s-a făcut în concret de către reprezentanţii Consiliului Judeţean, în primul rând consilierii juridici, pentru a bloca astfel de demersuri.(...) Haideţi să discutăm aplicat, să găsim soluţii şi dacă se impune să-i tragem la răspundere şi pe cei care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu sau să-i felicităm pe cei care într-adevăr au avut rezultate bune", a afirmat consilierul judeţean PSD Laura Chiorean, avocat de profesie.

Un notar din Sibiu a dat peste cap victoria în instanţă a CJ Cluj

"În esenţă noi ne-am judecat mulţi ani şi am câştigat procesul pe fond şi am reuşit să menţinem proprietatea, dar după ce am câştigat, ne-am trezit cu un certificat de moştenitor obţinut de la ceva notar din Sibiu, pe care, fiind act autentic, l-au înscris în Cartea Funciară. Şi acum trebuie să o luăm de la capăt, să atacăm încheierile de la Cartea Funciară, să atacăm certificatul, asta e în esenţă, dar o să vă dăm toate detaliile în scris ", a răspuns preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

"Am făcut o informare şi către Ministerul Culturii, ar trebui ca acum să fie şi ei mai activi în proces, că acum sunt parte alături de noi şi a şi fost colegul nostru de la Juridic la Ministerul Culturii şi au discutat pe tema procesului şi pe tema implicării ministerului", a mai precizat Alin Tişe.

Laura Chiorean a mai susţinut că din punctul ei de vedere s-ar impune o contestaţie împotriva înscrierii de Carte Funciară şi o reexaminare de Carte Funciară şi a întrebat de ce nu s-a dat curs întabulării pe Consiliul Judeţean Cluj a domeniului de la Ciucvea în baza testamentului, după câştigarea procesului.

Acţiuni juridice pentru redobândirea dreptului de proprietate în CF



Simona Gaci, Secretarul judeţului, a explicat consilierilor că după ce s-a câştigat procesul pe baza testamentului şi a actului de donaţie, a fost pe rol un alt litigiu, şi anume soluţionarea unei cereri de revendicare în baza Legii 10.

"Acea notificare în baza Legii 10 a fost respinsă, iar în această perioadă s-au făcut aceste înscrieri în Cartea Funciară (n.red. - cele ale nepoţilor Vaturiei), la momentul în care notarul le-a făcut a avut nişte documente. Avem cerere depusă la Oficiul de Cadastru de reexaminare şi avem termen undeva la începutul lunii februarie. Cererea de acţiune în instanţă este în curs de elaborare şi v-o putem pune la dispoziţie", a mai arătat reprezentantul executivului CJ Cluj.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" s-a înfiinţat prin Dispoziţiei Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă cu nr. 6694/1966 ca urmare al actului de donaţie nr.863/1966 către statul român, făcut de Veturia Goga, văduva poetului. Muzeul este proprietatea Consiliului Judeţean Cluj, proprietar care subvenţionează şi coordonează activitatea muzeului, iar din punct de vedere ştiinţific este coordonat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional reprezentat în teritoriu prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" deţine un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 4 ha pe care sunt amplasate 9 clădiri si un patrimoniu mobil ce cuprinde 14 310 piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal.