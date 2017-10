Administraţie

Cluj oraş digital şi nu prea! IT-iştii nu s-au înghesuit la bugetarea participativă. De ce aplicaţii au nevoie clujenii

de Anca Muresan, 12 octombrie 2017, 13:14

Un număr de 126 de proiecte au intrat în prima etapă de vot din cadrul programului de bugetare participativă derulat de Primăria Cluj-Napoca. Proiectele câştigătoare pot primi o finanţare maximă de 150.000 de euro, bani de la bugetul local, iar implementarea acestora va începe în 2018.

Oraşul Cluj-Napoca este supranumit "Sillicon Valley" al României datorită expansiunii fulminante a companiilor IT. Devine încet primul „Smart City" din ţară dacă e să punem la socoteală aplicaţiile menite să uşureze viaţa clujenilor (urbanism, locuri de parcare, sesizări din oraş, etc.), dezvoltate în urma colaborării dintre autorităţile locale şi firmele de IT. De aceea, programul de bugetare participativă, care între timp a fost împrumutat şi de Bucureşti sau Oradea, conţine şi un domeniu intitulat "Oraşul digital".

Doar 19 proiecte au fost declarate eligibile în urma analizei tehnice efectuată de experţii din primăria clujeană, fiind astfel domeniul cu cele mai puţine propuneri supuse votului publicului. În timp ce unele propuneri vizează îmbunătăţirea unor proiecte/aplicaţii deja existente, altele vin cu elemente de noutate.

Spre exemplu, Hazi Dragoş propune crearea unei aplicații conectată la sistemul intern al primăriei care ține evidența tuturor lucrărilor de pe spațiul public. Această aplicație ar urma să ofere cetătenilor informații despre ce firmă se ocupă de o anume lucrare, între ce date e autorizată lucrarea, care e impactul asupra cetățenilor (de ex tortuar blocat sau circulație rutieră închisă total sau bandă de circulație blocată temporar etc.), dacă și când s-a semnat recepția lucrării etc. Buget estimat: 20.000 euro.

Kovacs Atilla crede că este benefică pentru Cluj o aplicaţie prin care să se poată dona bani, doar prin intermediul câtorva clickuri, pentru asociaţiile umanitare locale. Buget estimat: 15.000 euro.

La mobilitate s-a gândit Ana Ghindariu când a propus o aplicaţie care să să incorporeze transportul local şi cel alternativ - poziţia mijloacelor de transport în comun în timp real, standurile Cluj Bike, maşinile GetPony, Uber sau taxi. Buget estimativ: 140.000 euro. În ceea ce priveşte mijloacele de transport în comun, Cristian Dascălu vrea realizarea primei staţii digitale din România: va oferi posibilitatea de răsfoire a informărilor şi ştirilor locale prin atingerea ecranelor digitale, va realiza direcţionarea trecătorilor prin afişaj digital, va culege date asupra calităţii aerului, poluării fonice, temperaturii, va oferi posibilitatea încărcării telefoanelor mobile prin dotarea cu conectori şi prize USB, va reprezenta un mobilier urban de design, inspirational, ce integrează estetica şi functionalitatea, etc. (75.000 euro).

Liana Vescan se gândeşte la potenţialul turistic al Clujului şi crede că ar fi benefic un ghid audio al oraşului (20.000 euro), iar Daniel Barna vrea ca prin îndreptarea camerei telefonului spre orice obiectiv important (clădire, pod, stradă, monument), utilizatorului să îi apară datele esenţiale, scrise sau audio, în mai multe limbi (50.000 euro).

Abonamente parcare cu valabilitate extinsă

Aplicaţie pentru lucrările autorizate pe spaţiul public

Aplicaţie CTP pentru persoanele cu deficienţe de vedere

Aplicaţie parcare pentru persoanele cu handicap

Aplicaţie pentru a dona organizaţiilor caritabile locale

Căsuţa de web-mail pentru fiecare cetăţean

CLU - Mai mult decât un ghid

Cluj Way

Aplicaţie dezbatere publică

Ghid audio Cluj

Model 3D al Clujului

Aplicaţie monitorizare autobuze şi taxi în timp real

Camere de supraveghere în oraş

Plata online a abonamentelor de parcare în zona II

Staţie de autobuz digitală

Aplicaţie inversă MyCluj

Cluj Cares

Site de Nevoi

Wi-fi în autobuze

Până în 22 octombrie, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege șase proiecte (câte un vot pentru fiecare domeniu).

Etapele procesului de bugetare participativă:

17 iulie - 20 august - depunere proiecte

- 21 august - 1 octombrie - analiza proiecte

- 2 octombrie - 22 octombrie - prima etapa de vot

- 23 octombrie - 29 octombrie - validare vot I

- 30 octombrie - 19 noiembrie - a doua etapa de vot

- 20 noiembrie - 26 noiembrie - validare vot II

- 27 noiembrie - afişare rezultate finale

Rezultatele finale vor fi afişate în 27 noiembrie, iar proiectele câştigătoare pot primi o finanţare maximă de 150.000 de euro, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, bani alocaţi din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, iar implementarea acestora va începe în 2018.