Administraţie

Clujenii stau la coadă cu noaptea în cap pentru un abonament de parcare în oraș

de mediafax, 03 ianuarie 2017, 13:05

Sute de persoane stau, marţi, la coadă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) al Primăriei Cluj-Napoca pentru abonamentele de parcare, primul clujean prezentându-se luni seara la ora 23:30, deşi ghişeele s-au deschis marţi, la ora 08:00.





Publicitate

Primii clujeni s-au aşezat la coadă pentru abonamentele de parcare în faţa CIC al Primăriei Cluj-Napoca încă de luni seara, deşi afară erau -10 grade Celsius.

”Şi acum trei ani am stat şi nu am rezolvat nimic. Atunci am venit mai târziu şi de aia nu am mai prins. Acum am venit aici să fiu primul, la ora 23:30. Nu am stat singur, au mai venit şi alţi oameni pe parcursul nopţii. N-a fost dificil, ne-am îmbrăcat. Cu primul număr din anul ăsta să nu primesc loc de parcare? Nu cred să nu primesc. În cartiere sunt şi locuri de parcare care se pot retrasa, neamenajate, le-am şi arătat”, a declarat Dinu Bunea, locuitor al cartierului Grigorescu.

Un alt clujean care a ajuns la coadă în jurul orei 05:00 a spus că a făcut un efort de a aştepta trei ore în frig la coadă pentru că nu a vrut să rişte să nu obţină un loc de parcare. ”Am cam îngheţat, nu avem ce face, acesta este sistemul. Suntem obligaţi să venim aşa. Dacă veneam mai târziu, nu aveam nici atâta şansă. Să sperăm acum că se rezolvă”, a spus bărbatul.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca, Oana Buzatu, a declarat că municipalitatea a suplimentat ghişeele la primăriile de cartier, iar la CIC a implementat un nou sistem de gestionare a numerelor de ordine pentru reducerea cozilor şi a timpilor de aşteptare la ghişee.

"Motivul pentru care oamenii aleg să stea la coadă cu câteva ore înainte de deschiderea ghişeelor este depunerea unei cereri care are rolul de a creşte şansele obţinerii unui loc de parcare după 31 martie, în situaţia în care abonamentele de parcare se eliberează conform principiului primul venit primul servit. Dacă o persoană nu îşi mai achită locul de parcare, acesta se atribuie automat primei cereri din zona respectivă.

Pentru reducerea cozilor şi a timpilor de aşteptare la ghişee, am suplimente ghişeele la primăriile de cartier, iar la CIC am implementat un nou sistem de gestionare a numerelor de ordine iar rezultatul a fost că primele 100 de persoane care au depus cereri marţi au fost procesate în 15 minute. Până marţi, la ora 12:00, au fost depuse 1.238 de cereri pentru abonamentele de parcare”, a spus Buzatu.

Potrivit acesteia, taxele şi impozitele locale pe 2017 se vor plăti la Cluj-Napoca începând cu 5 ianuarie, acestea rămânând neschimbate faţă de anul trecut.