Clujul briliant. Cartierele oraşului vor fi „lună şi bec" de Paşti

de Ionel Lespuc, 24 martie 2017, 16:22

Oamenii gospodari se suflecă la mâneci şi fac curat înainte de sărbători. Aşa ceva şi-a propus şi municipalitatea.

City-managerul Gheorghe Şurubaru susţine că tot Clujul va străluci ca un briliant de sărbători. El a explicat că firmele de salubritate care acţionează în oraş au primit misiunea de a spăla, mătura şi peria cartierele. Şurubaru a explicat şi că există probleme cu deşeurile vegetale, în ciuda faptului că a fost angajată o firmă care să le ridice doar pe acestea.

Prima intervenţie a fost masivă, dar vine şi a doua, de fineţe

Din 2 martie, Rosal şi Brantner au primit ordinul de a interveni masiv în cartierele oraşului. Primele au fost Grigorescu şi Gheorgheni, au urmat Mănăştur şi Mărăşti. Se continuă cu Gruia, Între Lacuri, Bulgaria şi Someşeni.

„Intervenţie masivă înseamnă folosirea a aproape 80% din personal. Se face periaj mecanizat, pe carosabil şi la bordură, periaj cu maşini mai mici pe trotuar, măturat manual şi splălat. După aceste trei etape, cartierul trebuie să rămână curat ca lacrima", a spus city-managerul. Gheorghe Şurubaru a dezvăluit că, de la 1 aprilie şi până de Paşti, firmele de salubritate mai trebuie să treacă o dată prin cartiere. „După iarnă este mai mult gunoi de ridicat, iar a doua trecere este de fineţe", a explicat angajatul Primăriei.

Dificultăţi cu deşeurile vegetale

Şurubaru a menţionat că locuitorii oraşului nu se acomodează deocamdată cu serviciul special angajat de ridicare a deşeurilor vegetale.

„Probleme mai mari, în perioada asta, avem cu locatarii care toaletează arborii şi zonele verzi. Deşeurile vegetale sunt aruncate tot la punctele gospodăreşti, iar cele două societăţi de salubritate refuză să le ridice. Tocmai de aceea, am angajat anul acesta o societate care se ocupă exclusiv cu ridicarea şi transportul deşeurilor vegetale. Am făcut adrese către toate asociaţiile de proprietari şi le-am cerut să nu mai depoziteze iarba tunsă şi crengile tăiate în pubele, ci să le strângă pe marginea străzii sau într-un loc cu acces auto, apoi să ne anunţe. Noi imediat trimitem firma specializată, care are o bază cu o staţie de măcinare", a spus Gheorghe Şurubaru.

Societatea care a câştigat licitaţia pentru serviciile de încărcare, transport și depozitare a resturilor vegetale de pe zonele verzi ale orașului este Ro-Verde Landscaping SRL. cu sediul în Corbeanca, județul Ilfov. Potrivit SEAP (sistemul electronic al achizițiilor publice), Primăria Municipiului Cluj-Napoca a atribuit contractul, prin licitație deschisă, în 30 ianuarie 2017. Contractul vizează, potrivit acestui anunț, două etape. Prima constă în încărcarea, descărcarea, stocarea și tocarea unor cantități cuprinse între 11.500 de tone și 45.000 de tone de resturi vegetale, iar a doua etapă vizează transportul acestor resturi vegetale pe distanțe cuprinse între 170.000 de kilometri și 675.000 de kilometri. La acestea, se adaugă servicii de depozitare constând în cantităţi cuprinse între 11.500 de tone și 45.000 de tone de resturi vegetale. Înţelegerea se derulează pe durata a 38 de luni. Potrivit jurnalul.ro, SC Ro-Verde Landscaping SRL a fost singura societate participantă la licitației.