Administraţie

Clujul caută investitori la Munchen

de Ionel Lespuc, 31 iulie 2017, 12:14

Primăria şi Consiliul Judeţean dau câte 88.000 de lei ca să îşi prezinte proiectele la un târg din Germania.

Publicitate

Primăria şi Consiliul Judeţean (CJ) doresc să meargă la Târgul Internaţional de Investiţii şi Imobiliare Expo Real, care va avea loc la Munchen, Germania, între 4 şi 6 octombrie. Costul de participare pentru Primărie, pe care miercuri urmează să îl aprobe consilierii locali, este de 88.000 de lei, TVA inclus. Exact aceeaşi sumă o va plăti şi Consiliul Judeţean.

„Considerăm că participarea şi implicarea activă a municipalităţii clujene la târgul Expo Real este un bun prilej de promovare a proiectelor de parteneriat public-privat ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini şi coagula iniţiativele private cu rol de creştere economică", se arată în referatul Direcţiei generale de comunicare, dezvoltare locală şi managament de proiecte.

"Dorim să atragem investitori şi să prezentăm Centrul Regional pentru Industrii Creative sau Centrul de dezvoltare a Afacerilor TEAM, ambele din zona Lomb, dar căutăm şi posibile parteneriate pentru dezvoltarea unor proiecte precum Centrul Cultural Transilvania sau proiecte comune cu Consiliul Judeţean Cluj", a spus Ovidiu Cîmpean, directorul Direcţiei de dezvoltare locală şi management de proiecte a Primăriei Cluj-Napoca. Proiectele comune Primărie - CJ Cluj sunt crearea unui centru comerical de tip outlet, ca în localitatea austriacă Parndorf, sau ridicarea unui centru expoziţional de mari dimensiuni.

Autorităţile locale nu vor participa separat, pentru că asta ar fi adus costuri mai mari, de 25.000-40.000 de euro, ci în cadrul Transylvania Evolution, un participant clujean care merge pentru a şasea oară la Munchen. Sub umbrela Transylvania Evolution se prezintă an de an la Expo Real diverse firme din zonă cu interese imobiliare.

„Transylvania Evolution reprezintă o inițiativă privată dedicată creșterii și ridicării afacerilor, oferind servicii de consultanță adaptate investitorilor locali și străini. Pe baza expertizei noastre oferim soluții cu impact în consolidarea valorii adăugate a proiectelor clienților noștri", se arată pe website-ul Transylvania Evolution.

Târgul se întinde pe 64.000 de metri pătraţi. Se aşteaptă peste 36.000 de participanţi din 68 de ţări, 1.700 de expozanţi, respectiv 1.038 de jurnalişti. Evenimentul este conceput pe 13 sectoare, dintre care unul se referă la autorităţi locale şi regionale, respectiv promovarea afacerilor şi industriei, respectiv dezvoltare locală.