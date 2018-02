Administraţie

Clujul, gazdă a Intâlnirilor Europene din Transilvania

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2018, 21:58

Peste 20 de experti in administratie publica, din Franta si din Romania, vor lua cuvantul in cadrul celei de-a opta editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie la Cluj Napoca si pe 15 si 16 martie 2018 la Alba Iulia.

Publicitate

Printre personalitatile care vor sustine prezentari la editia de anul acesta se numara Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, Ciprian Rosca, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Herve Boisguillaume, directorul proiectului "Orasul durabil", in cadrul directiei Afacerilor Europene si Internationale aflata sub autoritatea comuna a Ministerului Tranzitiei Ecologice si Solidare si Ministerul Coeziunii Teritoriilor.

Tema editiei de anul acesta a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), eveniment organizat de Ambasada Frantei in Romania si filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania, este ¬Orase durabile¬, in contextul in care acest subiect este unul intens dezbatut atat in Franta cat si in Romania si este direct legat de dezvoltarea locala.Tema „Orașe durabile" a fost aleasă în contextul în care orașele de astăzi se confruntă cu provocarea de a se dezvolta și de a se transforma pentru a realiza o tranziție ecologică semnificativă și pentru a atinge obiective legate de lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și pentru a-și schimba politicile administrative astfel încât să permită ameliorarea calității vieții, dar și o dezvoltare economică care protejează resursele teritoriale.

O punere în perspectivă a problemelor și factorilor care favorizează tranziția spre un oraș durabil în Franța și România și cele trei teme abordate vor permite o analiză a politicilor publice ale dezvoltării urbane durabile, precum și relația cu locuitorii și teritoriul lor. Astfel de dezbateri vor oferi o perspectivă încrucișată bazată pe experiențele fiecărui participant și valorizarea inițiativelor de pionierat, stimulând schimbul de idei între cei sunt preocupați de viitorul orașelor.

Partenerii evenimentului sunt : Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Muzeul Museikon din Alba Iulia și Media Image Factory, agenție de comunicare specializată în dezvoltarea proiectelor sociale și culturale.