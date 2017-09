Administraţie

Clujul propune smart-pensionarul :). Vârstnicii vor fi invitați la cursuri de tehnologie

de Ionel Lespuc, 28 septembrie 2017, 14:32

Primăria și firmele de IT doresc să îi învețe pe vârstnici să utilizeze tableta și smartphonul.

Primăria clujeană și firmele de IT le pregătesc o surpriză vârstnicilor din oraș. Vor să îi învețe să utilizeze tehnologia modernă. "Este o inițiativă a consiliului consultativ IT. Vom organiza cursuril minimale de tehnologie la cinematografele Mărăști și Mănăștur, poate și în alte locuri. Avem 18 puncte de wi-fi gratuit în oraș, ar fi păcat să nu le folosească. Pot trimite emailuri, pot plăti taxe online, își pot vedea copiii și nepoții pe Skype, pot intra să citească un ziar. Într-un oraș unde tehnologia este la ea acasă, ne dorim să mergem cu tehnologia în cartiere. Noi punem la dispoziție spațiile, iar firmele de IT vor veni cu voluntari și infrastructură de bază necesară pentru desfășurarea cursurilor", a explicat primarul Emil Boc.

Edilul șef al Clujului a spus că, deocamdată, proiectul este la stadiul de propunere. "Vom concretiza la întâlnirea Consiliului Consultativ din octombrie. Scopul este ca tot mai puțin clujeni să stea la coadă să plătească impozite. Toată lumea trebuie să știe să utilizeze un smarthone. Am observat tendința tinerilor de a le oferi câte un telefon de generație mai nouă părinților. Un astfel de telefon a ajuns să nu mai coste foarte mult", a subliniat Boc.

Zonele cu WI-FI gratuit din Cluj-Napoca sunt următoarele:

- Parcul Central (Casino)

- Piața Unirii

- Bd. Eroilor nr. 7 (Centrul de Informare Turistică) - cu acoperire până la Bd. Eroilor nr. 43

- Baza Sportivă Gheorgheni (intrare)

- Intersecția G. Barițiu - Splaiul Independenței (zona Operei Maghiare)

- Piața Ștefan cel Mare (parcul din zona Operei Române)

- Piața Mihai Viteazul/hală

- Piața Mihai Viteazul/Horea

- Piața Gării (zona stației de biciclete Cluj Bike)

- Parc Stadion

- Piața 14 iulie (zona parcului)

- Piața Muzeului

- Splaiul Independenței (acoperă jumătate din Platoul Sălii Sporturilor și până la podul Garibaldi)

- Memorandumului 10 - acoperă din Piața Unirii până la Electrica

- Moților 5 - acoperă de la Electrica până la policlinica de stomatologie de pe Moților

- Parcul Primăverii (lângă Primăria de cartier)

- Piața Mărăști (în stația CTP, vizavi de piață)

- Str. Mirăslău (în zona pieței din cartierul Grigorescu)

În fiecare locație se pot conecta simultan până la 250 de utilizatori. În cazul în care va exista interes crescut pentru folosirea rețelei publice de Wi-Fi, se va putea suplimenta numărul maxim de utilizatori pe fiecare hotspot în parte.