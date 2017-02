Administraţie

Concursul pentru extinderea Muzeului Etnografic şi amenajarea pădurii Hoia, lansat de CJ Cluj. Ce premii se oferă

de Mircea Tatar, 20 februarie 2017, 15:19

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi partenerii norvegieni au prezentat luni detalii despre cum vor să dezvolte Parcul Romulus Vuia şi pădurea Hoia.

„Practic, avem de a face cu o extindere a muzeului până la suprafaţa de aproximativ 42 de hectare, iar noua zonă va fi o zonă interactivă, o zonă în care vor fi create facilităţi pentru public, dar şi facilităţi foarte necesare pentru patrimoniul muzeului. Nu este normal ca un muzeu cu o asemenea vechime şi cu o asemenea istorie şi un asemenea patrimoniu, să nu dispună în apropierea acestor obiective foarte importante, de spaţii pentru depozitare, spaţii pentru restaurare şi printre altele, aceste facilităţi se vor regăsi în zona de extindere.

De asemenea, avem în vedere organizarea de activităţi interactive, publicul va putea să aibă condiţiile să experimenteze practic etnografia, prin intermediul specialiştilor şi a ceea ce se va găsi în această zonă de extindere, şi de asemenea activităţile sportive. Va fi utilizată atât pădurea ca atare, cât şi zonele de păşune din apropierea acesteia", a declarat Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Noul proiect de dezvoltare a Muzeului Etnografic şi de valorificare a pădurii Hoia este o continuare a unui alt proiect cu finanţare europeană care s-a terminat anul trecut.

„Am avut o primă parte a acestui proiect care s-a finalizat în iunie şi l-am finalizat cu acest concurs de soluţii. Am aplicat, am obţinut finanţare pentru acest concurs de soluţii. Proiectul se numeşte „Conservare, restaurare şi punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu şi Cizer", este un proiect finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, contractul de finanţare a fost semnat în decembrie 2014 şi are ca parteneri în implementare Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Asociaţia Nordică de Design Urban din Norvegia. Valoarea totală a proiectului este de circa 4.700.000 de lei, din care 4.200.000 de lei este valoarea eligibilă şi este finanţată integral din acest grant. Când am promovat acest proiect ne-am propus şi cred că am reuşit să promovăm monumentele istorice din Parcul Etnografic şi să redăm circuitului turistic bisericile Cizer şi Petrindu. În prima parte am avut lucrări de conservare şi restaurare a celor două biserici. (...) Valoarea lucrărilor a fost de 2.380.000 de lei", a declarat Daniela Furcovici, manager de proiect.

Managerul de proiect a explicat şi cum s-a juns la acest concurs internaţional de idei pentru extinderea Parcului Etnografic.

„Pe parcursul proiectului, în urma vizitelor experţilor din Norvegia, aceştia au elaborat un Master Plan de Dezvoltare a Muzeului şi a Pădurii Hoia. Prin acest Master Plan s-a născut practic ideea unui concurs de soluţii pentru a face mai atractive Parcul dar şi zona adiacentă a pădurii Hoia. Scopul principal al acestui concurs este de a găsi cele mai bune soluţii pentru a amenaja şi a extinde Parcul Etnografic. Anunţul de conurs a fost lansat pe SEAP dar încă se aşteaptă avizarea lui. În cadrul concursului se vor acorda 3 premii, premiul I - 31.500 de lei, premiul II - 22.500 de lei, premiul III - 18.000 de lei. Cu câştigătorul concursului se va negocia un contract de proiectare", a precizat Daniela Furcovici.

„Concursul este axat pe două direcţii. Una vizează realizarea mai multor obiective, un Centru administrativ, un Centru pentru promovarea moştenirii satului românesc şi o Scenă în aer liber, unde vor avea loc evenimente culturale. Iar cealaltă direcţie se referă la extinderea parcului spre pădurea Hoia, pentru a o face mai atractivă pentru cetăţeni", a mai spus managerul de proiect din partea CJ Cluj, Daniela Furcovici.

„Ceea ce va rezulta la finalul acestui concurs va fi, în principal, transformarea zonei Parcului Etnografic din Hoia într-un nou pol de interes, precum şi o conectare a acesteia la celelalte obiective de interes turistic ale municipiului, respectiv un circuit turistic ce va lega centrul istoric al oraşului, Parcul Central, Cluj Arena şi Cetăţuia", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Prin acest concurs urbanistic internaţional, Clujul devine un promotor, la nivel naţional, al investiţiilor publice majore realizate prin intermediul concursurilor de soluţii.

Marele avantaj al unei asemenea abordări este că soluţia adoptată nu mai este rezultatul unui criteriu, precum „preţul cel mai scăzut", ci al selecţiei făcute de o echipă de profesionişti, în mod transparent, susţine forul administrativ judeţean.

Unul aparţine Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) şi implică amenajarea unui parc tematic, cu colecţii de animale domestice, crescute într-un mediu cât mai aproape de cel natural. Vor fi animale specifice zonei, păsări, reptile, acvariu cu peşti. Alături va fi un târg permanent de produse tradiţionale şi ecologice. Tot aici va exista o stână turistică de dimensiuni reduse, şi un manej cu cai şi ponei.

Cea de-a doua iniţiativă este Parcul etnografic intergalactic, care a plecat de la renumele de loc de aterizare a OZN-urilor pe care îl are Pădurea Hoia-Baciu şi aparţine Centrului Cultural Clujean, fosta asociaţie „Cluj-Napoca 2021, Capitală Culturală Europeană".