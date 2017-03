Administraţie

Contre opoziţie - putere la Cluj în scandalul înmatriculărilor de maşini. "Românii să nu mai fie umiliţi" vs "Demagogia nu rezolvă problemele"

de Mircea Tatar, 28 martie 2017, 13:38

Deputatul PNL de Cluj, Sorin Moldovan, reclamă timpul foarte lung de aşteptare al cetăţenilor care doresc să-şi înmatriculeze o maşină şi cere măsuri urgente de remediere a situaţiei.

"Zilnic, mii de persoane din întreaga ţară se îngrămădesc la cozile formate la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Această situație nu este necunoscută nici autorităților, și nici publicului larg. Și deși situația a devenit un fapt notoriu, măsurile administrative pentru remedierea acesteia întârzie să apară.

În județul Cluj, un cetățean care își cumpără un autovehicul și care, deci, este obligat de lege să-l înmatriculeze, se poate programa pentru înmatriculare abia după jumătatea lunii mai a anului curent. Adică aproximativ 45 de zile trebuie ca acest cetățean să aștepte, doar pentru că cineva din Ministerul de Interne nu binevoiește să ia niște măsuri administrative coerente", a afirmat Sorin Moldovan printr-o declaraţie politică. Moldovan a făcut şi o interpelare pe această temă către Guvern.

"Am auzit în spațiul public și ideea că situația de la Serviciul înmatriculări nu se va remedia curând deoarece se dorește organizarea unui concurs pentru a crește numărul funcționarilor, iar asta va dura câteva luni de zile. Această abordare mi se pare greșită, deoarece după ce acest val de înmatriculări va trece, personalul Serviciului înmatriculări va rămâne unul supradimensionat.

Cer Guvernului să procedeze urgent pentru detașarea temporară a unor funcționari, pentru ca românii care vor să înmatriculeze mașini să nu mai fie umiliți pe la cozi. Nu suntem toți Călin Popescu Tăriceanu, ca să avem tratament preferențial", a susţinut deputatul PNL de Cluj.

În replică, prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, spune că acum nu mai sunt cozi la Serviciul de înmatriculări, dar că oamenii într-adevăr aşteaptă foarte mult pentru a putea înscrie o maşină în circulaţie. Prefectul afirmă că a făcut mai multe demersuri pentru suplimentarea numărului de posturi la acest serviciu.

"Şi astăzi am făcut un demers către minister pe tema celor 2 locuri care urmează să se ocupe prin concurs şi solicitări suplimentare de personal contractual, pentru încă 4 posturi, care au dispărut în timpul guvernării Boc, prin 2009-2010. 17 posturi am pierdut atunci, vă daţi seama, din 30 şi ceva câte sunt acuma, mai mult de jumătate am pierdut atunci. De atunci am mai tot primit posturi şi o să mai primim.

Nu e aşa uşor să detaşăm, de unde să detaşăm? Poliţia are lipsă 200 şi ceva de persoane. De criticat e uşor, dar cu demagogia nu se rezolvă problemele.

Clujul este imediat după Bucureşti, are 280.000 de autovehicule pe care le gestionează în fiecare an, se vând, se cumpără maşini, toate acestea se produc prin serviciul nostru, e o muncă extraordinară. Chiar azi dimineaţă am avut o discuţie cu şeful Serviciului, vedem şi noi cum funcţionează programarea online, nu suntem liniştiţi când o persoană îşi cumpără o maşină şi nu e vinovată că nu o poate înmatricula, nu e normal ca numai după o lună şi jumătate după ce îţi cumperi o maşină să o poţi înmatricula", a declarat prefectul Gheorghe Vuşcan.

Prefectul Vuşcan mai spune că se poartă discuţii cu firmele de leasing din Cluj, pentru a se găsi o soluţie ca aceste firme să-şi poată depune online datele de înmatriculare, ca să nu mai aştepte.

De asemenea, Prefectura Cluj a cerut Ministerului de Interne ca aceleaşi date care se preiau la RAR să le preia primăria, la Impozite şi taxe şi să fie preluate şi la Serviciul de înmatriculări, pentru operativitate.