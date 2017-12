Administraţie

Cu ce realizari se lauda Emil Boc in 2017 VIDEO

de Ziua de Cluj, 27 decembrie 2017, 16:25

Primarul Clujului, Emil Boc, a postat pe pagina sa de Facebook un material video in care prezinta principalele obiective realizate in acest an de municipalitate din banii clujenilor.

"Dragi clujeni,

Vă mulțumesc că și în anul 2017 v-ați achitat taxele și impozitele locale. Materialul video de mai jos prezintă principalele obiective realizate de către municipalitatea clujeană, cu sprijinul dumneavoastră.

Pentru anul 2018, Primăria Cluj-Napoca nu va majora taxele și impozitele locale", a scris primarul pe reteaua de socializare.