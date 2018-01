Administraţie

Cum împarte CJ Cluj banii către primăriile din judeţ. Cât primesc primarii de la PNL, PSD şi UDMR

de Mircea Tatar, 30 ianuarie 2018, 16:45

Consiliul Judeţean Cluj urmează să decidă miercuri într-o şedinţă ordinară repartizarea sumelor care revin judeţului din impozitul pe venit, pe unităţile administrativ teritoriale ale Clujului.

Este vorba de suma totală de peste 54 de milioane de lei, din care peste 18 milioane pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, iar circa 36 de milioane reprezintă sume rămase nerepartizate din cota de 17,25% după asigurarea bugetului minim de funcționare.

CJ Cluj arată că proiectul de hotărâre privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ-teritoriale s-a făcut în urma consultării primarilor şi a cererilor venite din partea acestora.

ZIUA de CLUJ vă arată mai jos cum vor fi repartizaţi aceşti bani, conform anexei la proiectul de hotărâre, cu precizarea că la fiecare UAT am adaugat apartenenţa politică a primarului:

Nr. crt. UAT Suma alocată mii lei Observații

1 CÂMPIA TURZII (PNL) 1480 din care:

Cofinantare drum Câmpia Turzii - Călărași Gară - 20 mii lei

Dotări (costume) Centru Cultural Câmpia Turzii - 10 mii lei

2 DEJ (PSD) 895 din care:

Colegiul National Andrei Mureșanu Dej dotări (tablă electronică) - 8 mii lei Școala Gimnazială nr.1 Dej dotari - 14 mii lei

Grădinița cu program normal Piticot dotări - 6 mii lei

Grădinița cu program prelungit Piticot dotări - 6 mii lei

Grădinița cu program normal Lumea Piticilor dotări - 6 mii lei

Amenajare curte grădinița Viile Dejului si strada până la obiectiv - 10 mii lei

3 GHERLA (PSD) 895 din care:

Extindere instalație de curent electric Școala cu predare în limba maghiară - 50 mii lei

4 TURDA (PSD) 895 din care:

Construcție capelă mortuară in Poiana - 50 mii lei

5 HUEDIN (PNL) 1550 din care:

Reamenajare trotuare și parcări, conturare spații verzi pe P-ța Victoriei de la podul Domoș până la biserica Ortodoxă - 150 mii lei

6 AGHIREŞU(PNL) 839 din care:

Asfaltări străzi si ulite în Macău - 70 mii lei

Amenajări si dotări centru cultural, fosta clădire a consiliul local din Macău nr. 7 - 30 mii lei Asfaltări strazi si ulițe Leghia - 22 mii lei

7 AITON (PSD) 425

8 ALUNIŞ (PNL) 719

9 APAHIDA(PSD 425

10 AŞCHILEU(PSD 425

11 BACIU(PSD) 425

12 BĂIŞOARA 719

13 BELIŞ(PSD) 425

14 BOBÎLNA(PSD) 425

15 BONŢIDA(PNL) 819 din care:

Reparații străzi si ulițe in Răscruci - 100 mii lei

16 BORŞA(PNL) 719

17 BUZA (UDMR)

980

18 CĂIANU(PSD) 445 din care:

Reparații străzi și ulițe Vaida Cămăraș - 20 mii lei

19 CĂLĂRAŞI(PNL) 819 din care:

Reabilitare străzi și ulițe în satul Călărași zona Alszeg - 80 mii lei Cofinanțare drum DC 62 Călărași Gară - 20 mii lei

20 CĂLĂŢELE(PNL) 749 din care:

Renovare clădire fosta brutărie pentru transformare in capelă mortuară sat Văleni - 30 mii lei

21 CĂMĂRAŞU(PSD) 425

22 CĂPUŞU MARE(PNL) 819 din care:

Reabilitare reparații modernizări drumuri în Capușu Mic - 100 mii lei

23 CĂŞEIU(PSD) 464

24 CĂTINA(PSD) 455 din care:

Reparații drumuri Feldioara - 30 mii lei

25 CEANU MARE(PSD) 425

26 CHINTENI(PSD) 425

27 CHIUIEŞTI(PNL) 719

28 CIUCEA(PNL) 719

29 CIURILA(PNL) 719

30 CÎŢCĂU(PNL) 719

31 COJOCNA(PNTCD) 347 din care:

Amenajare drum agricol - 35 mii lei

32 CORNEŞTI(PSD) 425

33 CUZDRIOARA(PSD) 707

34 DĂBÂCA(PNL) 719

35 FELEACU(PSD) 455 din care:

SF, PT trotuare și podețe in satul Gheorgheni - 25 mii lei

Reparații DC Feleacu -Casele Micești - 5 mii lei

36 FIZEŞU GHERLII(PNL) 719

37 FLOREŞTI(PNL) 754 din care:

Amenajare intrare biserica Reformată Florești - 25 mii lei

Amenajare spațiu de joacă gradinița Luna - 10 mii lei

38 FRATA(PNL) 719

39 GEACA(PNL) 739 din care:

Reparații drumuri sat Lacu - 20 mii lei

40 GILĂU(PSD) 465 din care:

Proiectare și înlocuire hidranți in Gilau - 100 mii lei

41 GÎRBĂU(PNL) 819 din care:

Cofinanțare înființare rețea de canalizare cu stații de epurare in localitățile Viștea si Turea si extindere retea de apa Turea - 25 mii lei Extindere si reabilitare cămin cultural Turea - 50 mii lei Reparații gard-poartă grădinița Viștea - 25 mii lei

42 IARA(PNL) 719

43 ICLOD(PSD) 425

44 IZVORU CRIŞULUI(UDMR) 980

45 JICHIŞU DE JOS(PSD) 425

46 JUCU(PNL) 515 din care:

Construire teren sportiv in Vișa - 100 mii lei

47 LUNA(PSD) 425

48 MĂGURI-RĂCĂTĂU(PNL) 719

49 MĂNĂSTIRENI(PSD) 425

50 MĂRGĂU(PSD) 425

51 MĂRIŞEL(PSD) 625 din care:

Extindere rețea alimentare cu energie electrică, Zona Crucea Iancului și Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni-Dobrușu - 200 mii lei

52 MICA(PSD) 455 din care:

Construire fântâni în localitatea Mica - 30 mii lei

53 MIHAI VITEAZU(UDMR) 980

54 MINTIU GHERLII(PSD) 425

55 MOCIU(PNL) 749 din care:

Sat Cheșău amenajare străzi trotuare - 30 mii lei

56 MOLDOVENEŞTI(UDMR) 980

57 NEGRENI(PNL) 719

58 PĂLATCA(PNL) 719

59 PANTICEU(PSD) 425

60 PETREŞTII DE JOS(PNL) 719

61 PLOSCOŞ(PNL) 719

62 POIENI(PNL) 719

63 RECEA CRISTUR(PNL) 719

64 RÎŞCA(PNL) 719

65 SĂCUIEU(ALDE) 325

66 SĂNDULEŞTI(PSD) 425

67 SĂVĂDISLA(UDMR) 980

68 SIC(indep) 970

69 SÂNCRAIU(UDMR) 980

70 SÂNMĂRTIN(PSD) 425

71 SÎNPAUL(PNL) 719

72 SUATU(UDMR) 980

73 TRITENII DE JOS(PSD) 425

74 TURENI(PSD) 839 din care:

Construire capelă mortuară în Tureni - 120 mii lei

75 ŢAGA(PNL) 719

76 UNGURAŞ(UDMR) 980

77 VAD(PNL) 719

78 VALEA IERII(PNL) 719

79 VIIŞOARA(PSD) 687 din care:

Proiectare și execuție amenajare parcuri în comuna Viișoara, satul Viișoara și satul Urca, construire două monumente închinate eroilor - 50 mii lei

Reparații străzi, drumuri în Viișoara - 30 mii lei

80 VULTURENI(PNL) 746 din care:

Reparații drum comunal Ciumăfaia-Chidea - 27,62 mii lei

TOTAL 54198