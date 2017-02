Administraţie

Cum s-a rezolvat criza gunoaielor din Floreşti. Alin Tişe: "Soluţia, impusă de o situaţie cu adevărat excepţională"

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2017, 13:28

Comuna cu 46.000 de locuitori s-a confruntat cu o problemă fără precedent, după ce operatorul de salubritate nu a mai făcut faţă volumului de deşeuri.

foto Emanuel ungureanu / facebook.com

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, şi primarul comunei Floreşti, Horea Şulea, au prezentat vineri soluţia pentru rezolvarea crizei gunoaielor din cea mai mare comună din ţară.

"Soluţia găsită în acest caz de Consiliul Judeţean Cluj şi acceptată de Primăria Floreşti, respectiv de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gelu Voievod", cea mai adecvată în situaţia existentă şi conformă legislaţiei în vigoare potrivit experţilor departamentelor juridic şi de achiziţii publice din CJ a fost aceea a suspendării, pentru o perioadă de maxim 90 de zile, a contractului cu actualul operator de salubritate, SC Eco Quatro Salub SA şi de încredinţare a acestui serviciu public, în urma procedurii de negociere, unei alte societăţi comerciale care deţine capacitatea de a gestiona eficient problema deşeurilor", a explicat forul judeţean prin intermediul unui comunicat de presă.

Fiind vorba despre o decizie temporară impusă de o situaţie excepţională, la finalul perioadei de 90 de zile colectarea deşeurilor va reveni vechiului operator, Eco Quatro Salub SA, dacă acesta va reuşi să se doteze şi să se reorganizeze, fie unui alt operator economic care va fi desemnat prin licitaţie.

Soluţia identificată în acest fel a fost deja aprobată atât de către Adunarea Generală a Acţionarilor A.D.I. „Gelu Voievod", asociaţie din care fac parte primăriile comunelor Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău, cât şi în plenul consiliului local Floreşti, care a luat această decizie cu unanimitate de voturi.

În urma procedurii de negociere derulate cu patru operatori economici de profil, decizia luată de Primăria Floreşti în după amiaza zilei de joi a fost aceea de încredinţare temporară a serviciului public de salubritate către firma SC Strict Prest SRL.

"Se impune a fi menţionat în acest context faptul că preţul rezultat în urma acestei negocieri, de 310 lei/tonă fără TVA, include taxa specială de 80 lei/tonă instituită de Ministerul Mediului începând cu 1 ianuarie 2017, taxă percepută pentru deşeurile depozitate în rampă. Ca o consecinţă directă şi favorabilă a acestui fapt, preţul plătit de către floreşeteni, de 8 lei/persoană, va rămâne nemodificat, nefiind necesară majorarea acestuia", anunţă CJ Cluj.

Astfel, în dimineaţa zilei de vineri, 15 utilaje aparţinând firmei Strict Prest SRL au început colectarea deşeurilor celor aproape 46.000 de floreşteni.

„Mă bucur că am putut contribui la găsirea acestei soluţii, singura care era, de altfel, atât înţeleaptă cât şi pe deplin conformă legislaţiei în vigoare. Ea vine la finalul unei perioade în care împreună cu funcţionarii departamentelor juridic şi de achiziţii din CJ am analizat în amănunt situaţia contractuală existentă, procedurile legale şi implicaţiile fiecărei posibile soluţii în parte. În plus, nu trebuie uitat faptul că ea a fost impusă de o situaţie cu adevărat excepţională, respectiv de situaţia gravă şi persistentă generată de incapacitatea operatorului de salubritate de a-şi îndeplini obligaţiile asumate", a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Tariful pentru serviciul de salubritate va fi transformat într-o taxă ce va fi încasată de către Primăria Floreşti de la toate persoanele din comună.