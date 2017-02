Administraţie

Cum se schimbă Piaţa Unirii. Bariera parcării se mută luna viitoare

de Ionel Lespuc, 21 februarie 2017, 16:44

Primarul Clujului, Emil Boc, a dezvăluit cum se schimbă Piaţa Unirii în următoarea perioadă.

Piaţa Unirii este închisă pe latura sa vestică. Definitiv. De luni, constructorii au deschis şantierul pentru realizarea pietonalizării acestei zone, care ar urma să fie dată în folosinţă la finele lunii mai. Primarul Emil Boc a vorbit marţi, la Realitatea FM, despre modificările care urmează să fie făcute la kilometrul zero al oraşului.

„Se lucrează pe trei dintre laturi. Pe lângă cea vestică, mai sunt de terminat lucrările din faţa Muzeului de Artă, oprite din cauza frigului. De asemenea, se va moderniza şi latura nordică", a spus Boc. El a explicat că parcarea cu barieră din piaţă va avea o altă ieşire.

„Va fi la mijloc, vizavi de Consulatul Maghiar, şi va avea semafor. Când vor avea verde pietonii la Melody, va fi verde şi pentru maşinile care ies din parcare; vor trebui să meargă obligatoriu spre strada Memorandumului. În 2-3 săptămâni va fi gata. Deocamdată, până când lucrările nu avansează, există un culoar de ieşire pe partea de vest", a subliniat Emil Boc.

Acesta a subliniat şi că partea vestică va avea parte de mai multă verdeaţă. „Vor fi plantaţi 12 arbori noi. Cei care există acum rămân, doar unul am înţeles că are rădăcina afectată şi va fi înlocuit, dar în plus plantăm şi cei 12 arbori", a explicat edilul-şef.

Proiectul de pietonalizare a Pieţei Unirii a fost gândit de arhitecţii de la Planwerk şi este realizat în etape. Prima a fost marcată de modernizarea zonei din jurul bisericii Sf. Mihail şi de latura nordică a Bulevardului Eroilor. Actualele lucrări, începute anul trecut cu laturile sudică şi estică, sunt realizate de societatea ARL SRL. Primăria a cerut expres ca latura vestică să fie terminată până la Zilele Clujului.



DECLARAŢIE

„Ştiu că sunt nemulţumiri, pentru că oamenii s-au obişnuit într-un fel. Pietonalizarea laturii vestice a Pieţei Unirii nu este un moft, ci o propunere pe care o consider foarte bună a specialiştilor. Cred în reuşita acestui proiect. Clujul va avea mai mult spaţiu de promenadă în centrul istoric"

Emil Boc, primarul Clujului