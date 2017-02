Administraţie

De ce a schimbat Consiliul Judeţean regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile

de Anca Muresan, 09 februarie 2017, 15:31

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj va acorda, în 2017, finanţări nerambursabile după un nou regulament, aflat în prezent în dezbatere publică. Asta după ce, Curtea de Conturi a identificat plăţi ilegale efectuate în 2015.

"Tot timpul au fost comenatarii cum că aceste finanţări se dau pe criterii care nu sunt transparente şi atunci am spus: facem regulamente clare, pe care le postăm pe site-ul CJ. Stau acolo spre consultare şi astfel, toţi cei interesaţi pot face amendamente. La fiecare categorie este stabilit un criteriu obiectiv, clar, care se va aplica pentru fiecare situaţie pentru care există cerere", a spus Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, la matinalul Realitatea FM Cluj.

Recent, Curtea de Conturi a publicat raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe 2015. Printre ordonatorii principali de credite care au fost verificaţi în cursul anului trecut s-a aflat şi CJ Cluj, cu privire la execuţia bugetară a anului 2015, unde inspectorii financiari au găsit mai multe nereguli. Din documentul menţionat reiese că s-au făcut finanţări nelegale pentru Electric Castle şi "Cluj, capitală a tineretului".

"Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității de 204 mii lei, astfel: Federației SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul "Tineret@Cluj-Napoca 2015", Consorțiul Studenților din România -Proiect „Transilvania Music Event" 30 mii lei, Asociația Student Plus - Proiect "Transylvania Internațional Music and Arts Festival" 10 mii lei, Asociația Film și Cultură Urbană - Proiecte „Festivalul Internațional de Film Transilvania" și "Colors of Cluj Festival" 53 mii lei, Asociația Boiler - Proiect „Electric Castle" 30 mii lei".

Anul 2015, la care se referă acest control, este anul în care CJ Cluj a avut trei preşedinţi. De la începutul anului până în luna iunie a fost Vakar Istvan, de la UDMR, din iunie până în decembrie forul judeţean a fost condus de Mihai Seplecan, iar în 21 decembrie 2015 şef al CJ Cluj a fost ales Marius Mânzat, de la PNL. Mai multe detalii AICI.

Ulterior, Consiliul Judeţean Cluj a atacat în justiţie decizia Curţii de Conturi.

Reamintim în acest context faptul că nivelul sumelor alocate din bugetul județului Cluj pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și programelor organizaţiilor nonguvernamentale în ultimii ani a fost după cum urmează: domeniul cultură: 2012 - 300,00 mii lei, 2013 - 350,00 mii lei, 2014 - 350,00 mii lei, 2015 - 550.00 mii lei și 2016 - 600.00 mii lei, domeniul culte: 2012 - 806,50 mii lei, 2013 - 1150,00 mii lei, 2014 - 1300,00 mii lei, 2015 - 1600,00 mii lei și 2016 - 3000,00 mii lei, domeniul tineret: 2012 - 300,00 mii lei, 2013 - 350,00 mii lei, 2014 - 350,00 mii lei, 2015 - 700.00 mii lei și 2016 - 700.00 mii lei și domeniul sport: 2012 - 1000,00 mii lei, 2013 - 1100,00 mii lei, 2014 - 1200,00 mii lei, 2015 - 1500,00 mii lei și 2016 - 1700,00 mii lei.