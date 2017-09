Administraţie

De ce nu se reface podul Garibaldi

de Ionel Lespuc, 19 septembrie 2017, 16:52

Primăria anunţa încă din 2014 că are un proiect tehnic pentru Garibaldi, dar lucrările sunt departe de a începe.

Podul e al Primăriei, stăvilarul al Apelor Române. Iată motivul invocat de primarul Emil Boc pentru amânarea de trei ani şi jumătate a începerii lucrărilor

„În şedinţa Consiliului Local din data de 20 februarie 2014 vom supune spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru investiţia într-un nou pod în locul Podului Garibaldi. Este o investiţie pentru următorii 70 de ani, necesară şi care se va integra frumos în ansamblul arhitectural Cluj Arena - Sala Polivalentă", scria Emil Boc, în urmă cu trei ani şi jumătate, pe youtube, alături de imaginile cu primul proiect al noului pod Garibaldi.

Timpul a trecut şi lucrările nu au mai început. Marţi dimineaţa, în exclusivitate la Realitatea FM, Boc a dezvăluit motivul pentru care proiectul nu poate porni la drum.

"Pentru podul Garibaldi suntem în discuţie cu Guvernul, pentru că stăvilarul de sub el ţine de Apele Române, care ţine de Guvernul României. Ca să putem începe lucrările trebuie să ni-l treacă în proprietatea noastră. Am cerut acum la Apele Române ca să întocmească documentaţia ca prin hotărâre de Guvern să ne dea stăvilarul să putem începe lucrările. Podul este al nostru, stăvilarul al lor. Sunt aberaţii rămase după regimul comunism. O s-o reglementăm cu Guvernul, dar ne ia timp", a explicat Emil Boc.

Podul Garibaldi ar urma să fie refăcut în totalitate, dar între timp proiectul modern a fost abandonat în favoarea unui clasic. Va avea - la fel ca podul Traian - trotuare, piste de biciclete şi două benzi de circulaţie pe sens. Execuţia este estimată să dureze 9 luni, iar investiţia se ridică la 4,8 milioane de lei.

Iată podurile, pasajele şi podeţele aflate în planurile de lucrări ale municipalităţii:

Podul Traian - noi, predat la 1 iulie 2017, după 10 luni de lucrări

Pasarela „Iuliu Haţieganu" - modernizare, în curs de execuţie, dar funcţional

Podul Porţelanului - nou, faza de licitaţie pentru execuţie

Podul Fabricii - modernizare, faza de licitaţie pentru execuţie

Pasajul nod N - modernizare, faza de proiectare

Pasajul Calvaria - modernizare, faza de proiectare

Pasajul Mărăşti - Aurel Vlaicu - modernizare, faza de proiectare

Pasajul IRA - modernizare, faza de licitaţie a proiectării

Pasajul Tăietura Turcului - nou, faza de licitare a studiului de fezabilitate

Pasajul sub sau suprateran Mărăşti - nou, faza de licitare a studiului de fezabilitate

Podul Răsăritului (în prelungirea străzii Căii Ferate) - nou, în faza de studiu de mobilitate