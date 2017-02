Administraţie

BREAKING NEWS Decebal e regele. A cerut cei mai mulţi bani de la Primărie. Cât solicită TIFF, Untold, Opera Aperta

de Ionel Lespuc, 23 februarie 2017, 17:39

Decebal Cotoc, patronul agenţiei Amprenta, a cerut cei mai mulţi bani de la Primărie din fondul pentru evenimente de interes general.

2.475.000 de lei a cerut Fundaţia JM Keynes, a lui Decebal Cotoc, de la Primărie, pentru organizarea evenimentului We are Rocking the City, ediţia a patra. Dacă, timp de două ediţii, acest festival a dublat Untold, acum perioada de desfăşurare este mult mai vastă: 25 aprilie - 15 decembrie.

asociaţii au cerut sume nerambursabile de la Primărie în 2017, pentru evenimente de interes general.

Pe locul al doilea în topul sumelor solicitate este TIFF. Asociaţia Festivalul de Film Transilvania doreşte de la buget 1,4 milioane de lei. Federaţia Tinerilor din Cluj solicită 1,16 milioane, dar pentru două evenimente: Tineret@Cluj-Napoca (870.000 de lei) şi Clujul pentru tineri (290.000 de lei). Asociaţia Student Plus are de asemenea două evenimente în plan, pe care vrea să cheltuie 1,05 milioane de lei din bani publici: 565.000 pentru TiMAF şi 490.000 pentru Napoca Avenue.

lei este suma totală solicitată în 2017 de asociaţii şi fundaţii, pentru organizarea unor evenimente socotite de interes general.

Centrul Cultural Clujean, fosta asociaţie Cluj - Capitală Culturală Europeană 2021, ar vrea 918.000 de lei, pentru desfăşurarea activităţii în acest an. Un eveniment fără rezonanţă, Music for All, cere pentru al doilea an la rând 885.000 de lei; un eveniment cu rezonanţă, Opera Aperta, ar dori 819.616 lei pentru operă în aer liber.

După ce anul trecut a ratat finanţarea de la buget, în 2017 Untold cere 750.000 de lei pentru „European Volunteers Forum". Asociaţia Unusual Suspects Media are două cereri de la municipalitate: 394.450 de lei pentru Mioritmic şi 260.000 de lei pentru Alandala; în total, 654.450 de lei. Apoi, Photo Romania Festival a lansat o solicitare de 615.000 de lei. Asociaţia Fapte are două evenimente planificate: Jazz in the Park, 401.845 de lei, şi Jazz in the Street, 199.606 lei; în total: 601.451 lei.

Suma alocată programului va fi stabilită după votarea în Consiliul Local a bugetulului de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017.

milioane de lei a acordat municipalitatea clujeană, anul trecut, pentru peste 250 de proiecte şi acţiuni culturale.

Citiţi aici lista cu toate solicitările, publicate pe pagina de internet a Primăriei Cluj.

Cererile depuse vor fi înaintate Comisiei de analiză și selecție constituită la nivelul Autorității finanțatoare în baza Regulamentului pentru regimul finanțãrilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțãrile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãți nonprofit de interes general, aprobat prin HCL 467/2015.