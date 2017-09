Administraţie

Decizia CJ Cluj în cazul aeroportului continuă să facă valuri. Prefectul ar putea arbitra conflictul

de Mircea Tatar, 26 septembrie 2017, 12:40

Decizia Consiliului Judeţean (CJ) Cluj de numire a unor noi consilii de administraţie la regiile şi societăţile din subordinea sa continuă să fie dezbătută intens în spaţiul public.

Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a mai făcut marţi câteva precizări despre această procedură de reorganizare a conducerii entităţilor din subordine.

Alin Tişe: "Directorii regiilor/ societăților din subordinea Consiliului Județean nu au fost revocați"



"1. Directorii regiilor/ societăților din subordinea Consiliului Județean nu au fost revocați. Mandatele directorilor încetează în virtutea legii odată cu încetarea mandatului Consiliului de Administrație, cel care i-a mandatat cu atribuții executive. Încetează în data de 17.10.2017. Mai plastic spus, dacă cel care te mandatează moare ( în cazul nostru CA) nici cel care a fost mandatat (directorul) nu mai are mandat. Nu mai poți fi mandatarul unei entități moarte.

2. Când mandatul directorului încetează (am explicat mai sus de ce) atribuțiile de conducere executivă ale acestuia se întorc la Consiliul de Administrație, cel care le-a delegat. Numai Consiliul de Administrație nou constituit poate prelua aceste atribuții de conducere executivă exercitate până atunci de directori. Deci, preluarea atribuțiilor de conducere executivă de către CA de la directorul general este obligatorie prin lege și regulament, atunci când încetează mandatul directorului.

3. Prin preluarea atribuțiilor de conducere executivă de la director la CA (în virtutea LEGII ) asta nu înseamnă că membrii CA devin directori. Ei preiau temporar aceste atribuții până la numirea / mandatarea unui nou director. Legea stabilește că niciun membru CA nu poate fi director.

4. Noul CA este obligat în virtutea regulamentului de funcționare a regiei/societății precum și a OUG 109/2011 să numească un director iar apoi să mandateze după concurs un director. Deci, Consiliul de Administrație menține aceste atribuții executive o ora, o zi, 10 zile sau cât va fi nevoie ( max. 30 zile) până când se întrunește legal și reușește numirea în prima fază iar apoi mandatarea prin concurs a directorului. În cazul în care noul CA întrunit nu reușește să numească un director din diverse motive (lipsă cvorum, lipsă majoritate etc.) cel care asigură atribuțiile de conducere executivă prin lege este Consiliul de Administrație. Asta nu însemnă că membrii CA dobândesc funcție de director. Este de domeniul evidenței că de la momentul întrunirii noului CA și până la numirea/mandatarea unui nou director regia/societatea nu poate rămâne fără conducere executivă. De aceea legea dă CA aceste competențe tranzitorii/temporare.

5. Consiliul Județean nu putea numi prin hotărâre noul director neavând competență. Noul CA are nevoie să se întrunească legal și să decidă numirea, respectiv mandatarea directorului după concurs.Numirea unui director este obligatorie în virtutea legii și a regulamentului de organizare a acestor regii până la finalizarea concursului și încheierea contractelor de mandat. Deci nici un membru CA nu poate fi director.

6. Până va decide noul CA asupra numirii unui director, prin HCJ s-a stabilit corect și legal că executiv conducerea este exercitată de către Consiliul de Administrație. Nimeni altcineva nu putea prelua aceste atribuții temporar conform legii. Consiliul de Administrație odată întrunit este obligat în virtutea legii să numească un director, care nu poate fi membru CA", a explicat şeful CJ Cluj.

CA al aeroportului Cluj: "Încurajăm performanţa managerială de la aeroport"



Actualul Consiliu de Administraţie (CA) de la aeroport, care îşi va înceta mandatul în 17 octombrie a exprimat şi el un punct de vedere, în care membri CA vorbesc despre "continuitatea şi stabilitatea conducerii executive a aeroportului".

„Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj adoptată în data de 22 septembrie 2017 privind numirea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, membrii actuali ai Consiliului de Administrație al R.A Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj doresc să asigure toți partenerii Aeroportului, în privința continuității și stabilității conducerii executive a acestuia", au transmis membrii CA de la aeroport, printr-un comunicat de presă.

"Totodată actualii membri ai Consiliului de Administrație susțin că dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, trebuie respectate întru totul, inclusiv cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație de desemnare și selectare a Directorului General. Cosiderăm că nu există rațiuni juridice sau privind performanța managerială pentru întreruperea mandatului actualului Director General al Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj, până la finalizarea procedurilor de selecție a Directorului General. De asemenea dorim să comunicăm că încurajăm performanța managerială dovedită până în prezent în cadrul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. În acest sens solicităm Consiliului Județean Cluj respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice", se mai spune în acelaşi document.

Unii consilieri PSD au votat hotărârea CJ Cluj în cazul aeroportului



Liderul consilierilor judeţeni ai PSD Cluj, Remus Lăpuşan, a făcut şi el câteva precizări despre mult mediatizata decizie a Consiliului Judeţean, prin care au fost numite noi Consilii de Administraţie (CA) la regiile şi societăţile subordonate, inclusiv la aeroport.

În cazul aeroportului, această decizie a trecut la un singur vot diferenţă. Remus Lăpuşan a dezvăluit că printre cele 17 voturi „pentru", au fost unele date şi de consilieri ai PSD, în condiţiile în care unii consilieri liberali nu au votat, pe motiv de conflict de interese.

Liderul consilierilor PSD din CJ Cluj a mai spus că decizia de vineri este una legală. „Noi vineri, conform legii, am aprobat componenţa Consiliului de Administraţie, care are perioadă determinată, mandat determinat, de 4 ani, la fel cum va avea şi viitorul director", a susţinut Remus Lăpuşan.

Liderul PSD crede însă că actualul director al aeroportului, David Ciceo, nu va avea concurent la viitorul concurs care se va organiza. „ Eu nu văd un concurent real pentru domnul Ciceo la funcţia de director general la aeroport, doar că trebuie organizat concurs şi să se facă această procedură, deci nu sunt alte probleme. Aceasta este legea", a conchis Remus Lăpuşan.

Prefectul, arbitru în disputa CJ Cluj / aeroport

În spaţiul public clujean se discută în aceste zile şi despre o altă posibilă răsturnare de situaţie în acest caz. Este vorba de posibilitatea atacării în justiţie a deciziei CJ Cluj de către prefectul judeţului, la cererea unora dintre cei nemulţumiţi, ceea ce ar duce la suspendarea ei până la o soluţie a instanţei.

Contactat de ZIUA de CLUJ, prefectul judeţului Cluj, Aurel Cherecheş, a declarat că încă nu a primit hotărârea CJ Cluj, dar în momentul în care o va primi, ea va fi analizată de juriştii instituţiei. Se va vedea atunci dacă această hotărâre a respectat dispoziţiile legale în vigoare, şi doar în funcţie de asta se va lua o decizie privind atacarea sau neatacarea ei, a afirmat prefectul Clujului.



Amintim că potrivit deciziei de vinerea trecută a Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, s-a stabilit că, începând cu data de 17 octombrie 2017, conducerea executivă a aeroportului sa fie asigurată de Consiliul de Administraţie (CA), până la data numirii unor noi directori care vor trebui să parcurgă o procedură de evaluare şi selecţie.

Forul judeţean clujean a mai decis că pe parcursul acestei perioade, de selecţie a directorilor, reprezentarea regiei în raport cu terţii și în justiție se asigură de președintele consiliului de administrație.

Hotărârea de vineri stabileşte şi că aceste atribuţii de conducere executivă a aeroportului urmează să fie delegate de Consiliul de Administraţie către directorii instituţiei după finalizarea procedurii de evaluare şi selecţie a directorilor.

Directorul aeroportului, David Ciceo, a criticat în termeni duri decizia consilierilor judeţeni şi a spus că aceasta contravine regulamentului european.

"În cazul în care oameni care nu au calificarea necesară vor prelua conducerea executivă, se va pune în pericol traficul aerian care va intra în Cluj. Aeroportul, prin Biroul Juridic, va analiza situaţia creată", a spus David Ciceo.

Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a respins acuzaţiile directorului aeroportului, afirmând că nimeni nu va pune în pericol traficul aerian din Cluj şi că, dacă va fi nevoie, Consiliul de Administraţie va delega atribuţii de conducere către directorii din instituţie care au calificarea necesară pentru a urma anumite proceduri.