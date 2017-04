Administraţie

Declaraţia ministrului e una, adevărul, alta. „Nu dăm Sala Sporturilor la Primărie"

de Ionel Lespuc, 06 aprilie 2017, 16:18

Primăria ar dori să primească administrarea Sălii Sporturilor "Horea Demian", dar Direcţia de Sport se opune.

Primăria Clujului şi-a anunţat încă de anul trecut intenţia de a prelua în administrare Sala sporturilor „Horea Demian", la fel cum ar fi dorit şi gestiunea Cluj Arena. Dacă stadionul este în subordinea Consiliului Judeţean, vechea sală a oraşului este a Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport (DJTS).

De curând, ministrul Alexandru Dunca a transmis un mesaj tuturor primăriilor. „În momentul de față trebuie să regândim tot ceea ce înseamnă infrastructură sportivă, tot ce înseamnă patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului. Sunt situații neclare de întabulare a terenurilor, sunt baze în care nu s-a mai investit. Trebuie să facem o analiză clară și cu siguranță le vom da primăriilor acolo unde avem solicitări. Primarii au buget și pot investi. Degeaba le țin eu la mine, la Ministerul Tineretului și Sportului, dacă nu am investit de 10 ani. Atunci le dăm posibilitatea lor, pentru că aceste baze trebuie să fie la dispoziția celor care doresc să facă sport. Și atunci, prin hotărâri de guvern, le transferăm primăriilor", a spus Dunca, într-un interviu acordat Agerpres.

Primăria clujeană nu a dorit să scape acest prilej. „Am cerut Sala Sporturilor. Era mai uşor de planificat evenimente dacă am fi avut un singur centru de comandă. Sala Horea Demian este condusă pe verticală şi are priorităţile dictate de minister, Polivalenta are alte solicitări. Noi am cerut sala şi nu avem o problemă să o preluăm şi să o gestionăm", a declarat Emil Boc.

ZIUA de CLUJ a stat de vorbă cu directorul DJTS Cluj, Ovidiu Chifor, fost consilier local PSD. „Ministrul a spus, dar numai atât. Acolo unde directorii de direcţii de sport nu se înţeleg cu autorităţile locale, nu se dă baza. Primăria poate să ceară. Au cerut şi alţii. Anul trecut, CSM, care este în subordinea MTS, a solicitat toate bazele noastre şi nu le-a primit. S-au opus şi echipele, m-am opus şi eu", a spus Chifor.

Directorul DJTS a dezvăluit şi care este bilanţul financiar-contabil al obiectivelor administrate de DJTS pe 2016. Momentan, cele patru imobile se gospodăresc cu ajutorul subvenţiilor de la minister.

Sediul DJS: venituri 60.000 de lei, cheltuieli 75.000

Hotel Stadion: venituri 497.000 de lei, cheltuieli 650.000

Sala de gimnastică „Sonia Iovan": venituri 23.000 de lei, cheltuieli 35.000

Sala sporturilor „Horea Demian": venituri 543.000 de lei, cheltuieli 575.000

120

de lei este tariful pentru închirierea terenului şi vestiarelor Sălii Sporturilor timp de o oră.

„Bazele noastre nu merg pe profit, pentru că noi vrem să ajutăm sportul, iar sportul este subvenţionat peste tot în lume. De aceea nici nu am autorizat Sala „Horea Demian" pentru alte evenimente; avem autorizaţie de la ISU doar pentru activităţi sportive. Hotelul de asemenea nu produce profit, întrucât acolo este cazat permanent lotul olimpic de judo", a explicat Ovidiu Chifor.