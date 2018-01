NEWS ALERTUPDATE Dezbatere publică pe bugetul Clujului în 2018, adică 257 milioane de euro. S-a propus tramvai pe Dorobanților, complex de hochei

Administraţie

NEWS ALERT Dezbatere publică pe bugetul Clujului în 2018, adică 257 milioane de euro. S-a propus tramvai pe Dorobanților, complex de hochei

de Ziua de Cluj, 29 ianuarie 2018, 15:21

Dezbatere publică pe tema bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018, în Sala de Sticlă a Primăriei. Numărul celor prezenţi a fost mai mare decât de obicei.

Erau prezenţi primarul şi viceprimarii, citymanagerul, persoane din aparatul tehnic al primăriei, consilieri locali ai PNL, PSD, UDMR, ALDE, şefi de regii şi companii subordonate municipalităţii, reprezentanţi ai Consiliului Civic Local şi ai societăţii civile. Timp de aproape o oră, primarul Emil Boc a prezentat bugetul de dezvoltare cu ajutorul unui videoproiector.

Un cetăţean român, care a revenit la Cluj din Germania chiar anul acesta, Adrian Costina, membru al platformei civice Demos, a propus extinderea tramvaiului pe Calea Dorobanţilor. "Vrem să redăm strada Dorobanţilor transportului în comun. Această arteră este pregătită încă dinainte de 1990 pentru realizarea liniilor de troleibuz", a spus directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, Liviu Neag.

Fostul viceprimar Anna Horvath a propus măsuri de încurajare a familiilor care îşi asumă creşterea unui copil. "Ne putem permite să rămânem un exemplu în ceea ce priveşte politicile publice de sprijinire a familiilor care îşi asumă creşterea unui copil. Vin cu două propuneri care nu ar avea un impact bugetar foarte mare: impozit scăzut pe familiile cu locuinţe de sub 100 mp, care au trei copii, şi impozit zero pentru familiile cu locuinţe de sub 100 mp care au mai mult de trei copii.

Am luat ca reper locuinţele de sub 100 mp, considerând că cine deţine locuinţe mai mari nu are probleme financiare. În măsura în care se poate, mai propun reduceri la abonamente de parcare şi la abonamentul pentru transportul public pentru adulţii din aceste familii. Vă rog să analizaţi și acordarea de burse sociale speciale şi burse de merit speciale pentru copiii care mai au cel putin doi fraţi", a spus fostul viceprimar.

"Toată lumea din sală vă dă dreptate, pentru că argumentele sunt impecabile. Din păcate, măsurile legate de impozite nu le vom putea implementa decât din 2019. Eu susţin propunere dvs, pentru ca este de bun simţ. În ceea ce priveşte bursele, legea ne permite. Am putea implementa din septembrie. Îi rog pe colegi să lucreze la un proiect de hotărâre de consiliu Local până la toamnă", a răspuns primarul Emil Boc.

Consilierul local Adrian Mureșan, de la ALDE, a cerut ca municipalitatea să facă exproprieri pentru modernizarea unor străzi. Primarul a spus că este pornită procedura pentru un asemenea demers pentru strada Mărginașă şi străpungerea dinspre Calea Moţilor către strada Uzinei Electrice.

"Întocmim documentaţie, planul urbanistic zonal, declanşăm măsurile de declarare de obiectiv de interes public, vom merge la negocieri cu proprietarii", a spus Boc. Acesta a subliniat că de şase luni se discută cu furnizorii de utilităţi pentru modernizarea unor străzi.

"Noi venim ultimii cu asfaltul şi este o echipă din primărie care ţine legătura cu instituţiile. Avem 42 de străzi pe care urmează să le asfaltăm, dintre care 30 sunt complet nemodernizate. Sunt în faza finală de obţinere a avizelor, dar trebuie să ne corelam cu furnizorii de utilităţi", a mai afirmat Boc.

Aşa cum ZIUA de CLUJ a anunțat de vineri, strada Mărginașă va fi lărgită, prin realizarea de exproprieri. Tot cu exproprieri se va face suficient loc pentru ca la intersecția străzilor Mărginașă și Oțetului cu Calea Mănăștur să fie amplasat un sens giratoriu.

Astfel, locuitorii din cartierul Zorilor ar putea avea o nouă rută de coborâre, iar cei din Mănăștur vor beneficia de un transport public mai rapid, întrucât pe Calea Mănăștur se vor realiza benzi dedicate pentru mijloacele de transport în comun.

În cadrul dezbaterii, consilierul local Dan Morar (PSD), a susţinut că social-democraţii vor veni cu propria listă de propuneri de investiţii pentru 2018. "Vom prezenta lista până la finalul săptămânii. Ne-am gândit inclusiv la un plan de desfiinţare a trecerilor de pietoni din zona centrală şi înlocuirea lor cu pasaje subterane, ca în marile oraşe, iar astfel mai scăpăm de aglomeraţie", a subliniat Morar.

Consilierul UDMR Racz Levente a venit cu ideea unui complex de patinaj şi hochei. "Nu sunt bani. Poate că ar fi util, dar nu cred că e principala urgentă pentru clujeni, vă spun sincer. Putem face un meci de hochei în Sala Polivalentă", a răspuns Boc. Acesta a menţionat că nu refuză o discuţie pe această temă, dar că e nevoie de o fundamentare a propunerii. Dezbaterea s-a încheiat după două ore şi jumătate.

În 2017, bugetul general consolidat a fost de 296 de milioane de euro. Diminuarea bugetului municipiului față de anul precedent se datorează pierderii de 28 de milioane de euro din cotele defalcate din impozitul pe venit ca urmare o modificărilor fiscale și, în urma plății direct către școli a salariilor din învățământul preuniversitar.

Principalele priorități ale anului 2018:

1. Taxele şi impozitele locale nu vor fi majorate.

2. Primăria va demara realizarea studiului de fezabilitate, planului urbanistic zonal și documentației tehnice în vederea autorizării Centurii Metropolitane Cluj-Napoca (Gilău - Florești - Cluj-Napoca Sud - Apahida). Prin asumarea de către primărie a cheltuielilor necesare, proiectul Centurii Metropolitane a fost deblocat.

3. Realizarea studiului de prefezabilitate pentru introducerea transportului în comun cu metroul.

4. Demararea procedurii de licitație pentru proiectarea pasajelor Mărăști și Tăietura Turcului.

5. Începerea lucrărilor la noul pod al Porţelanului şi reabilitarea podului Fabricii; demararea procedurii de achiziţie de lucrări pentru reabilitarea podului Garibaldi.

6. Punerea în circulaţie a primelor 11 autobuze electrice. Atragerea de finanţări europene pentru achiziţia de tramvaie, autobuze electrice și troleibuze dotate cu tehnologie de ultimă generație.

7. Menţinerea gratuităţilor la transportul în comun pentru pensionari, studenţi şi elevi.

8. Continuarea modernizării Spitalului Municipal şi sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a celorlalte spitale clujene şi a SMURD.

9. Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în şcoli, oferirea de burse sau programul „Şcoală după şcoală". Reabilitarea termică a Colegiului Naţional George Coşbuc şi a Liceului de Muzică Sigismund Toduţă.

10. Demararea proiectelor de construire a două noi creşe şi de modernizare şi extindere a două grădiniţe din fonduri europene.

11. Finalizarea lucrărilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere din totalul de 100 de platforme a căror amenajare a început în 2017; demararea procedurilor legale pentru amplasarea a încă 100 de platforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere.

12. Demararea realizării unor parcuri noi, în zonele Între Lacuri și La Terenuri, precum şi modernizarea parcurilor Ştefan cel Mare, I. L. Caragiale şi Piaţa 14 Iulie.

13. Implementarea soluţiilor cȃştigătoare la concursurile pentru Turnul Pompierilor (demarare execuţie lucrări) şi pentru amenajarea malurilor Someşului (proiectare); organizarea unor concursuri de soluții dedicate revitalizării spațiilor publice din oraș: Parcul Feroviarilor, str. M. Kogălniceanu, Dealul Cetăţuii.

14. Organizarea de dezbateri publice în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică.

15. Sprijinirea organizării de activităţi sportive de anvergură în infrastructura sportivă de excelenţă care a adus Clujului titlul de Oraș European al Sportului 2018 (Fed Cup, Campionatul Mondial de Popice, Campionatul European de Tenis de Masă Cadeţi şi Juniori).

16. Va continua digitalizarea activităţii administraţiei prin realizarea de noi aplicații și implementarea de noi proceduri digitale în vederea simplificării relației cetățean - primărie.

17. Implementarea proiectelor din cadrul procesului de bugetare participativă online Cluj-Napoca 2017.

18. Continuarea proiectelor de realizare a locuințelor sociale pe str. Sighișoarei și str. Ghimeșului; implementarea unei noi politici sociale în domeniul locativ pentru persoanele marginalizate social sau în risc de marginalizare şi excluziune socială.

19. Finanțarea proiectelor din cadrul Programului Cluj 100, dedicat Centenarului Marii Uniri.

20. Amenajarea de stații de încărcare pentru mașini electrice, primele urmȃnd să fie amplasate în zona parcării din Piața Unirii și pe str. Moților nr. 1-3, în incinta parkingului.

21. Lucrări de reparații la ansamblul statuar Mihai Viteazul; amenajarea zonei pietonale din preajma statuii.

22. Finalizarea licitațiilor pentru execuție și începerea lucrărilor la parkingurile din Hasdeu și str. Primăverii nr. 20; continuarea proiectelor de realizare a parkingurilor Primăverii nr. 8, Mogoşoaia nr. 7, Albac-Azuga, Trotușului, Sighișoarei, Gheorghe Dima, Liviu Rebreanu, Oncologie, P-ța Cipariu şi Nicolae Titulescu.