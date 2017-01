Administraţie

Dezvoltarea Clujului, subiect de cercetare pentru studenţii americani

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2017, 11:33

Dezvoltarea Clujului este subiect de analiză şi cercetare pentru un grup de studenți americani de la University of Delaware.

"Am avut bucuria de a primi vizita unui grup de masteranzi și doctoranzi din Statele Unite ale Americii, care desfășoară activități de cercetare la Cluj-Napoca, în echipe mixte, printr-un program realizat în cadrul parteneriatului dintre FSPAC și University of Delaware. Tinerii cercetători sunt interesați de viziunea de dezvoltare a municipiului nostru, în special în domeniile inovare și antreprenoriat la nivel local, sănătate publică, respectiv colaborarea dintre administrația publică locală și sectorul ONG. În acest context, am prezentat Strategia de Dezvoltare a Municipiului 2014-2020 și am răspuns întrebărilor punctuale din partea studenților", a declarat primarul Clujului, Emil Boc.

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru 2014-2020, adopoată de CL în toamna lui 2015, propune 15 direcţii de acţiune concretizate într-un portofoliu de 200 de programe operaţionale. De asemenea, include o simulare de buget pentru concretizarea proiectelor a căror perioadă de implementare ar trebui să se plieze pe exercițiul financiar european în curs - 2014-2023. Suma medie necesară, conform estimărilor, este de 440 de milioane de euro.

1 Întărirea/consolidarea capitalului uman local prin creșterea calității vieții

2 Asumarea unui parteneriat strategic între comunitate și universitățile clujene

3 Conștientizarea și valorificarea potențialului de transformare socială și regenerare urbană al culturii

4 Creșterea implicării sectorului asociativ în sectoare cheie alecomunității și stimularea parteneriatelor cu alți actori comunitari

5 Asumarea consecventă a politicilor și a mesajului multicultural

6 Investiții susținute ale comunității în educația preuniversitară

7 Dezvoltarea unor mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative

8 Stimularea dinamismului demografic

9 Creșterea calității actului de guvernare și a calității serviciilor oferite și integrarea

acestora într-un pachet complet; dezvoltarea unor strategii coerente in zona de eguvernare

10 Adoptarea și asumarea unei strategii de marketing și crearea unei identități a orașului

11 Dezvoltarea unui set de indicatori ai calității vieții și serviciilor care să fie

urmăriți/monitorizați constant

12 Gestionarea și valorizarea comunitară coerentă și unitară a resurselor culturalistorice

ale spațiului urban

13 Dezvoltarea unor politici coerente de mediu

14 Creșterea competitivității economiei și a nivelului de bunăstare al comunității prin: valorificarea potențialului de clusterizare al economiei locale, utilizarea noilor tehnologii ca parte integrată a dezvoltării comunității, stimularea politicilor axate pe inovație si transfer tehnologic in sectorul public si privat, stimularea industriilor cu potențial creative, dezvoltarea unei economii de tip ICC (Inovație, Creativitate, Competitivitate).

15 Crearea unei viziuni integrate și a unor mecanisme de cooperare instituțională în ceea ce privește dezvoltarea urbană și planificarea spațială la nivelul întregii zone metropolitane.

Documentul poate fi consultat AICI.