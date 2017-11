Administraţie

Efectele supraimpozitării clădirilor neîngrijite. ”Această politică va continua”

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 12:39

Primăria a anunțat că proprietarii clădirilor supraimpozitate și-au suflecat mânecile. Se propune și o schimbare de regulament.

Primăria a anunțat care sunt efectele acțiunii de refațadizare a clădirilor din zona centrală a Clujului. Începând de anul acesta, proprietarii somați de Poliția Locală pentru că nu și-au îngrijit fațadele au plătit un impozit de cinci ori mai mare decât până anul trecuit.

"Acest efort de a impune o politică locală de a supraimpozita pe cei care nu refațadizează a meritat. 210 clădiri au fost refațadizate, atât dintre cele amendate și neamendate. Consider eficientă această politică, întrucât înainte erau sub 30 de clădiri refațadizate pe an. Anul trecut au fost 56 de clădiri identificate ca neîngrijite și 511 proprietari somați că urmează să fie supraimpozitați. Nu ne jucăm, această politică va continua", a spus Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

"În 2017, au fost 56 de clădiri identificate și 511 proprietari supraimpozitați: 488 persoane fizice, 23 de persoane juridice. 11 dintre cele 56 de clădiri au fost refațadizate. Lucrăm acum pentru a se stabili proprietarii care vor fi supraimpozitați în 2018. Până în 30.05.2017, au fost 564 de clădiri verificate, iar 88 au obținut un punctaj mai mare de 25%. Dacă nu și-au făcut demersurile pentru începerea lucrărilor, proprietarii celor 88 de clădiri vor fi supraimpozitați. Perioada de evaluare este 4-10 decembrie. Poliția Locală a făcut un efort foarte mare de identificare a tuturor proprietarilor", a completat viceprimarul Dan Tarcea.

Tarcea a spus că se dorește schimbarea regulamentului privind refațadizarea clădirilor din centrul orașului. Astfel, conform unei reguli noi, care urmează să fie votată de consilierii locali, dacă proprietarii vor refuza să refațadizeze clădirile, o va face municipalitatea, din bugetul local, urmând ca apoi să își recupereze banii din impozitele proprietarilor.

"Dacă aveam acest instrument legal în urmă cu câțiva ani, astăzi Clujul arăta astfel", a conchis Emil Boc.