Administraţie

Firea i-a copiat lui Boc “bugetarea participativă”. Edilul Clujului îi îndeamnă şi pe alţii să-i urmeze exemplul

de Ziua de Cluj, 19 septembrie 2017, 14:50

Edilul Clujului se arată încântat de faptul că primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a copiat programul de bugetare participativă. Ba mai mult, speră că şi alte administraţii locale din România îi vor urma exemplul.

Publicitate

"Mă bucură să văd că putem fi un exemplu pentru alte administrații. Ne-am bucura să vedem cât mai multe administrații care să proceseze online cererile. Nici noi nu am inventat bugetarea participativă, nu ne-am asumat-o, am fost la Braga și am văzut cum funcționează. Vă dați seama ce ar însemna dacă toată lumea ar folosi bugetarea participativă. Într-adevăr este necesară o infrastructură pentru a susține tot acest demers, dar merită", a declarat primarul Clujului, Emil Boc, în cadrul matinalului Realitatea FM Cluj de marţi.

Locuitorii Capitalei vor putea propune și vota online proiecte de investiții publice care să fie implementate de Primăria București cu bani de la bugetul local, după modelul introdus în premieră la Cluj-Napoca de primarul Emil Boc, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din 30 august. Dintre propunerile cetățenilor, Primăria va selecta, în urma votului bucureștenilor, în vederea implementării, un număr de 20 de proiecte, în valoare totală maximă de 4 milioane de euro cu tot cu TVA, care vor fi incluse în bugetul local al Bucureștiului pe anul viitor. Valoarea unui proiect nu poate depăși 200.000 de euro, cu TVA inclusă.

Proiectele clujenilor înscrise în cadrul programului de bugetare participativă vor putea fi votate începând cu 2 octombrie, pentru această etapă fiind nevoie de un cont de utilizator pe platforma dedicată - www.bugetareparticipativa.ro.

Au fost înscrise 338 de propuneri, cele mai multe vizând traficul și mobilitatea în general. Conform municipalităţii, propunerile se împart în şase categorii, după cum urmează:

Alei, trotuare şi zone pietonale - 68

2. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei - 83

3. Spații verzi și locuri de joacă - 57

4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public) - 47

5. Infrastructură educațională și culturală - 44

6. Oraşul digital - 39

Începând de luni, 21 august, s-a intrat în etapa de analiză a propunerilor de proiecte, conform calendarului anunțat:

- 17 iulie - 20 august - depunere proiecte

- 21 august - 1 octombrie - analiză proiecte

- 2 octombrie - 22 octombrie - prima etapa de vot

- 23 octombrie - 29 octombrie - validare vot I

- 30 octombrie - 19 noiembrie - a doua etapă de vot

- 20 noiembrie - 26 noiembrie - validare vot II

- 27 noiembrie - afișare rezultate finale

Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dacă este necesar. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.ro.

Prima etapă de vot începe luni, 2 octombrie. Rezultatele finale vor fi afişate în 27 noiembrie, iar proiectele câştigătoare pot primi o finanţare maximă de 150.000 de euro, inclusiv TVA, bani alocaţi din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, iar implementarea acestora va începe în 2018.