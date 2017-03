Administraţie

Fostul lider al PSD Cluj, despre "telenovela" podului dintre autostrăzi: "Mi se pare penibil ce s-a întâmplat cu acel pod de la Gilău"

de Mircea Tatar, 02 martie 2017, 21:28

Liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Judeţean Cluj, Remus Lăpuşan, fost preşedinte al PSD Cluj, a vorbit la emisiunea ZIUA Live, de pe pagina de Facebook a ziarului nostru, despre proiectele importante ale Clujului.

Fostul preşedinte al PSD Cluj, Remus Lăpuşan, a declarat că cele mai importante investiţii care se derulează în acest moment în judeţul Cluj sunt investiţii guvernamentale.

"Ca om politic am o satisfacţie legat de autostrada Turda -Sebeş. Când eram preşedinte la PSD Cluj am discutat de multe ori cu premierul Victor Ponta, cu domnul Rus şi cu alţi colegi despre autostrada Turda-Sebeş când nimeni nici nu discuta despre această autostradă, dar să se şi facă. Acum suntem în faza în care există toate şansele ca în acest an să fie gata tronsoanele 3 şi 4, cele dintre Turda şi Aiud, sunt primele tronsoane la care s-au început lucrările în urmă cu 3 ani de zile. Sper ca jumătate din cei 70 de km de autostradă să fie daţi în folosinţă în acest an, cealaltă jumătate în anul viitor. Efortul bugetar a fost undeva la aproximativ 550 de milioane de euro, de aceea şi spuneam că sumele care se investesc în judeţul Cluj sunt foarte mari", a apreciat Remus Lăpuşan.

Un alt proiect important de pe raza judeţului la care s-a referit Remus Lăpuşan este Autostrada Transilvania, care va avea gata în acest an tronsonul Gilău-Nădăşel, de 8,7 km, dar nu va putea fi folosit până nu se termină podul de la Gilău, undeva în 2018.

"Mi se pare penibil ce s-a întâmplat cu acel pod peste Someş, de la Gilău. A fost o perioadă când la Ministerul Transporturilor erau foarte mulţi bani şi, acesta este punctul meu de vedere, că cei de acolo au fost depăşiţi din punct de vedere administrativ, erau foarte multe lucrări de urmărit, foarte multe proiecte de încheiat pe exerciţiul financiar 2007-2014. Cred că acest pod a fost neglijat, deşi noi de aici de la Cluj am spus de mai multe ori: "Vedeţi că se termină autostrada, ce se întâmplă cu podul?" A fost o licitaţie care a fost anulată, a fost una la care nu s-a prezentat nimeni. Sper ca acum una din cele 7 firme care au depus oferte să fie declarată câştigătoare şi să se facă podul cât mai repede", a mai afirmat liderul PSD Cluj.

"Amendamentele parlamentarilor PNL despre finanţarea Centurii metropolitane a Clujului nu au fost fundamentate"



În cadrul emisiunii, Remus Lăpuşan a fost întrebat dacă PSD susţine Centura metropolitană a Clujului, în condiţiile în care parlamentarii PSD de Cluj nu au votat amendamentele PNL pe această temă.

"Amendamentele parlamentarilor PNL despre finanţarea Centurii metropolitane a Clujului nu au fost fundamentate. Nu s-a întrebat nimeni dacă există un studiu de fezabilitate, dacă există un proiect tehnic, dacă există un contract? Anul are 12 luni şi se poate lucra din martie până în noiembrie. Există nişte reguli şi în construcţii, ca peste tot. Aşa să vorbim de dragul de a pune o postare pe Facebook că am cerut pentru Cluj şi nu s-a dat....Am vorbit cu colegii mei săptămâna trecută. O să vorbim şi la Ministerul Transporturilor şi dacă există premise clare, financiare, mai ales că ar fi vorba de bani europeni, să se poată realiza centura respectivă, susţinem fără niciun fel de echivoc Centura metropolitană", a răspuns liderul consilierilor PSD din CJ Cluj.

"Sper să dăm drumul la licitaţie anul acesta pentru Spitalul Regional"



Legat de proiectul construirii Spitalului Regional de Urgenţă, Remus Lăpuşan a apreciat că acesta se va face pe fonduri europene, aşa cum s-a stabilit :"Sper ca în acest an să fim în faza, mai ales că avem un coleg din Cluj acolo, la Ministerul Sănătăţii (n.red. - Rareş Trişcă, Secretar de Stat), şi care ne ţine la curent cu ce se întâmplă, sper să fim în situaţia în care să avem o machetă, să avem un proiect şi să spunem că dăm drumul la o licitaţie şi suntem pe drumul cel bun".

Remus Lăpuşan a declarat că susţine un alt proiect important al judeţului, construirea unui nou spital monobloc pentru copii, un proiect al Consiliului Judeţean Cluj, for care ar dori să facă această investiţie în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.

"Este de la sine înţeles că trebuie să susţinem aceste lucruri mai ales că despre acest spital de copii au fost discuţii şi în urmă cu 3 ani de zile şi în urmă cu 2 ani de zile şi cred că este mai mult decât necesar să găsim o soluţie şi o zonă în care acest spital să fie construit, pentru că aceste clădiri care există la acest spital sunt destul de învechite şi există foarte multe revendicări ale acelor clădiri şi la un moment dat, acele clădiri o să fie retrocedate. Susţin fără niciun fel de rezervă cest lucru, susţin şi colegii mei, s-a şi discutat la Ministerul Sănătăţii. Eu cred că guvernul ar trebui să se implice şi cred că se va face tot ce se poate din punct de vedere legal ca proiectul să fie dus la îndeplinire", a spus fostul preşedinte al social-democraţilor clujeni.