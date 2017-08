Administraţie

Gheorghe Vuşcan a aflat din presă că nu mai este prefect. "Rămân social-democrat, nu pesedist"

de Mircea Tatar, 07 august 2017, 14:42

Fostul prefect Gheorghe Vuşcan, demis vineri din funcţie, a vorbit luni despre cum a primit vestea schimbării şi ce va face în continuare.

Gheorghe Vuşcan a afirmat că era în concediu când s-a luat decizia şi nu a fost informat de nimeni despre acest lucru. Vuşcan a mărturisit că după 5 ani în fruntea Prefecturii Cluj se gândea şi el la o formă amiabilă de încetare a activităţii sale.

"De surprins nu am fost surprins când am aflat. Eram în concediu, într-o zonă superbă, la Ducova, pe Dunăre. N-a fost o surpriză pentru mine, surpriză a fost modul în care se face acest lucru. Eu m-aş fi bucurat să mă cheme cineva să mă întrebe: "Haideţi domnule să vedem cum facem astfel încât să se producă această schimbare". N-aveam niciun comentariu de făcut, decizia o ia structura partidului care te susţine.(...) Sigur eu nu am nimic împotriva întineririi clasei politice dacă vrem ca şi prefectul să fie politic, dar eu sunt incompatibil cu clasa asta politică reformată locală. Aşa că nu puteam continua mai departe în forma asta", a declarat Gheorghe Vuşcan, prefectul demis vineri din funcţie de către Guvernul PSD.

Fostul prefect a mai afirmat că a fost şi este un susţinător al ideii că prefectul unui judeţ trebuie să nu fie politic, care vine în contradicţie cu varianta actuală a proiectului de Cod Administrativ. "Factorul politic nu trebuie să influenţeze deciziile unei instituţii ca cea a Prefecturii. Prefectul nu poate avea dublă comandă. Şi aşa, dacă este neînregimentat politic şi tot există presiuni", a precizat Vuşcan.



Fostul reprezentant al Guvernului în judeţul Cluj, care a fost mulţi ani membru PSD, a spus că nu va reveni în politică, şi ca va rămâne la catedră, la UTCN, unde are mai mulţi doctoranzi, de care va avea acum mai mult timp să se ocupe. "Rămân social-democrat, nu pesedist", a punctat Vuşcan.

Gheorghe Vuşcan a fost unul dintre cei mai longevivi prefecţi ai Clujului, fiind numit în funcţie de Guvernul Ponta în iunie 2012. Fostul prefect şi-a declarat disponibilitaea de a-l consilia pe noul prefect Aurel Cherecheş, în măsura în care acesta va avea nevoie.