Administraţie

Imobiliare blocate. Investitorii, invitaţi să facă un drum pe cheltuiala lor

de Ionel Lespuc, 07 august 2017, 16:34

Investitorilor care doresc să ridice un cartier de 800 de apartamente la intrarea în Cluj li s-a propus să asfalteze un drum de 3,8 kilometri.

Donath a devenit o poartă de intrare în Cluj. Strada care, până la Tăietura Turcului, are două benzi şi locuri de parcare se îngustează foarte mult la capătul său dinspre Floreşti; pe alocuri nu încap două maşini în paralel. Cu toate acestea, este tranzitată de mii de şoferi floreşteni în fiecare zi, în orele de vârf; se merge cu viteză, iar Primăria Cluj-Napoca va instala vara aceasta trei praguri de sol. Din păcate, aceasta este unica soluţie găsită deocamdată. Traficul de tranzit ar putea fi concurat în curând de cel generat de locuitorii din Donath Park, un cartier care se situează pe domeniul comunei Floreşti. Acolo sunt deja aproape 200 de apartamente şi mai sunt eliberate PUZ-uri pentru peste 100 de apartamente.

În Donath Park dezvoltarea este însă abia la început. Se pregătesc proiecte incredibil de mari pentru un areal unde, în 2007-2008, se eliberau autorizaţii de construire doar pentru clădiri de cel mult patru etaje. Ce-i drept, sunt poziţionate ceva mai sus, pe deal. Potrivit datelor obţinute de ZIUA de CLUJ, există solicitări de planuri urbanistice zonale pentru un proiect imobiliar de 800 de apartamente, pentru şase blocuri de zece etaje, opt blocuri de şase etaje, chiar un turn de 25 de etaje şi încă multe altele. Iar aceste iniţiative sunt blocate momentan de Consiliul Judeţean.

„Proiectele din Donath Nord sunt parţial blocate din cauza problemelor de trafic. Acestea nu se pot aproba până când nu se face infrastructură", au spus surse din cadrul Consiliului Judeţean. S-a discutat cu o parte dintre investitori şi li s-a solicitat să asfalteze un drum pe cheltuiala lor. Este vorba despre drumul de creastă Nicolae Pătraşcu, de 3,8 kilometri, care ar urma să lege Donath Park de strada Tăietura Turcului, pe lângă Muzeul Satului. De asemenea, se poate face un drum care să iasă în comuna Baciu. „Am vorbit cu doamna care are proiectul de 800 de apartamente şi am făcut un calcul. Valoarea lucrărilor pentru infrastructură nu depăşeşte 20% din valoarea totală a proiectului imobiliar", a declarat un reprezentant al CJ. Acesta a precizat că blocul de 25 de etaje va primi aprobare de PUZ, dar numai pentru trei etaje.

O situaţie asemănătoare este şi la Cluj-Napoca, unde - potrivit primarului Emil Boc - proiecte de aproape 300 de milioane de euro, din Bună Ziua, Borhanci, Sopor şi alte zone, sunt blocate de situaţia alarmantă de trafic.

O rezolvare comună pentru Donath Park şi Cluj-Napoca ar fi centura metropolitană. Aceasta ar urma, de altfel, să treacă la doar 500 de metri de cartierul din nord-estul Floreştiului. Centura ar salva şi traficul din oraş, pentru că toate cartierele de sud vor avea ieşire la ea. De câştigat va avea şi centrul Clujului, întrucât cei care doresc să ajungă din est în vest sau invers nu vor mai trebui să treacă prin zona zero. Deocamdată, centura există doar în Masterplanul general de transport. Proiectul este eligibil pentru realizarea sa pe fonduri europene, dar se aşteaptă ca Guvernul să atragă aceşti bani, în jur de 126 de milioane de euro, şi să îi trimită Clujului.

Am vorbit şi cu un investitor din Donath Park, care crede că autorităţile ar trebui să se implice mai mult. „Sunt de acord că e nevoie de infrastructură, dar să vedem că se mişcă şi autorităţile. Ne blochează un an sau doi, dar nu e normal să o facă la infinit, pentru că nu se găsesc soluţii. În Donath, noi am făcut un proiect de lărgire a străzii. Ne-a costat 20.000 de euro şi l-am predat Primăriei Cluj, care nu a făcut nimic cu el. Prevedea şi câteva exproprieri, mutarea unor garduri, e drept. Se poate face un drum pe malul Someşului, există un culoar, se poate face şi alte străzi, soluţii există", a spus unul dintre investitorii din zonă, pentru ZIUA de CLUJ.