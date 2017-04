Administraţie

Încă o vară fără aquapark. „Să vină un privat"

de Ionel Lespuc, 11 aprilie 2017, 11:09

Primarul Emil Boc se gândeşte să ofere unui investitor privat posibilitatea să realizeze un aquapark la Cluj.

România vrea autostrăzi. Şi nu le are. Clujul vrea aquapark. Şi nu îl are. În ambele cazuri, există un munte de frământări şi un deluşor de rezultate. Primarul Emil Boc a vorbit marţi, la Realitatea FM, despre „blocajul uriaş" pe care îl întâmpină municipalitatea pentru realizarea unui aquapark pe amplasamentul actual al ştrandului Sun.

„Există o magistrală de gaz, o magistrală subterană, care ar trebui mutată. Am putea muta magistrala pe domeniul unui privat, dar acesta nu este de acord. Am înţeles că situaţia se poate totuşi rezolva, dar este şi o a doua problemă. Spaţiul ştrandului este traversat chiar pe la mijloc de reţele ale Transelectrica. Putem obţine avizele necesare să le mutăm, dar costă 4-500.000 de euro, bani pe care ar trebui să îi plătim de la bugetul local. Suntem în faza de obţinere a avizelor, apoi vom analiza, dacă trebuie şi în Consiliul Local, dacă nu ar fi mai bine să vină un privat să facă acest aquapark. Am mai încercat şi în trecut un parteneriat public-privat şi nu a mers, dar acum Clujul s-a schimbat. Există cerere serioasă pentru aquapark în municipiu. Nu am primit oferte de la privaţi, dar după ce vom obţine toată documentaţia cred că vor apărea propuneri de concesiune, nu văd de ce să nu aibă succes", a spus Boc.

Primăria a mai anunţat şi în 2011 scoaterea la licitaţie a unui Aqua Parc, tot în zona ştrandului Sun. Investiţie estimată a fost de 43,7 milioane de lei, iar finalizarea proiectului urma să fie făcută în maxim doi ani de la semnarea contractului de cesiune. Complexul sportiv şi de agrement Aqua Parc urma să cuprindă un ştrand acoperit (cu bazine atât pentru copii cât şi pentru adulţi, topogane, piscină cu valuri şi un bazin olimpic), terenuri de sport, spaţii de cazare, spaţii de alimentatie publică, spaţii comerciale, plajă, loc de joacă, spaţii verzi plantate, parcări auto. Durata de concesionare este de maxim 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru jumătate din perioada iniţială, conform legislaţiei în vigoare.

Realizarea unui aqua parc a fost unul dintre punctele principale în strategia de dezvoltare a Clujului pe perioada 2005-2013, dar a rămas una dintre neîmplinirile mandatelor de primar ale lui Emil Boc. În acest moment, singurul aquapark din zonă nu este la Cluj, ci la Florești, pe malul Someșului. În iunie 2012, la puțin timp după ce a fost ales primar a treia oară, Boc anunța că dorește să construiască un aquapark la Cluj. "Luăm în calcul construirea unui aquapark. Locația poate fi pe actualul amplasament al ștrandului Sun sau la Băile Someșeni, prin continuarea proiectului de acolo cu implicare privată 100%", spunea atunci primarul.

Baza Sun are 51.186 metri pătrați şi este gestionată de Regia de Administrare a Domeniului Public (RADP). Regia avea iniţial misiunea de acoperi cu un balon presostatic bazinul mae al ştrandului şi de a-l moderniza, de a realiza noul aquapark şi un patinoar. Deocamdată a fost bifat doar primul dintre obiective.