Lucrări oprite la casa bancherului Iosif Pop. "Eu niciodată nu fac potlogării"

de Ionel Lespuc, 21 februarie 2017, 15:11

Poliţia Locală a dispus oprirea lucrărilor la casa pe care bancherul Iosif Pop o ridică în cartierul Andrei Mureşanu.

Bancherul Iosif Pop a cumpărat în 2013 o casă pe strada Ady Endre, din cartierul Andrei Mureşanu. Imediat după ce au aflat cine este noul proprietar, vecinii s-au temut că acolo va fi ridicat un bloc. Pop este cunoscut ca un investitor în zona imobiliară. Bancherul a liniştit însă spiritele şi a dezvăluit că doreşte doar să modernizeze casa şi să se mute în ea, alături de soţie.

Autorizaţia de construire obţinută de Iosif Pop şi de soţia sa prevede extinderea, mansardarea, refacerea învelitorii şi construcţia unui garaj. Vecinii au sărit însă ca arşi după ce, la finalul săptămânii trecute, casa veche a fost rasă de pe faţa pămâmtului. Sesizaţi, poliţiştii locali au verificat luni după-amiază şantierul. „S-a dispus oprirea lucrărilor, pentru că acestea nu respectă autorizaţia de construire. Nu s-a dat deocamdată nicio sancţiune, pentru că proprietarul nu era la şantier. Acesta trebuie să vină la Primărie şi să prezinte toate documentele", a spus Marcel Bonţidean, şeful Poliţiei Locale. Răspunsul este cuprins şi într-o comunicare oficială a Biroului Mass-Media al Primăriei, la solicitarea ZIUA de CLUJ. „Legea este aceeaşi pentru toată lumea. Eu nu favorizez pe nimeni, nu poate cineva să spună că l-a sunat pe primar să scape de o sancţiune", a spus şi Emil Boc, la Realitatea FM, aluzie la faptul că Iosif Pop este iniţiatorul proiectului „Consiliul Civic Local".

De ce ar fi optat Iosif Pop pentru extindere şi mansardare, nu pentru construcţia unei clădiri noi? Pentru că poate păstra lăţimea casei care exista până săptămâna trecută pe proprietate. Noile reguli urbanistice impun o distanţă minimă de trei metri faţă de terenurile învecinate, astfel că dezvoltatorul pierde din suprafaţa pe care poate construi. Apoi, vecinii s-au uitat pe proiect şi bănuiesc că noua construcţie va avea în final patru apartamente. Deşi este prezentată ca o casă familială, are un iluminator în chiar mijlocul ei, ideal pentru casa scărilor.

ZIUA de CLUJ l-a contactat pe Iosif Pop, care susţine că a păstrat fundaţia părţii din faţă a casei. „Poliţia Locală va vedea că toate actele sunt în regulă. Refac o casă şi nu vreau să stau noaptea să ascult dacă pârâie.

Am preferat ca partea din faţă să o păstrez şi să o integrez cu partea din spate, dar să pun peste tot centuri, cum se pune acum. Încă zidurile din faţă sunt acolo, să le vadă experţii. Mă refer la fundaţii, nu la cărămida care se pune peste. Dar sub partea din faţă nu este nicio suprafaţă subzidită, în adâncime, iar specialiştii au spus că există riscul - dacă fundaţia este slabă - să se prăbuşească peste restul. Atunci am spus „daţi-mi o soluţie". Şi au spus că trebuie să integrăm fundaţia la tot restul. Vreau să fac o treabă gospodărească şi de aceea mă întreb pe cine mănâncă în funduleţ? Tot ce face este legal şi transparent. Eu niciodată nu fac potlogării, nu vreau să am tensiuni cu vecinii. Acolo vreau să locuiesc în linişte cu familia mea, nu să stau cu puşca la geam. Care este motivul pentru ca nu vă puteţi vedea de activitatea dvs.? Cu ce vă încurc? Eu sunt de bună credinţă şi pe lege. M-am luptat şi cu marele DNA şi nu a putut să dovedească zece ani de zile că au suport la ceea ce afirmau. Vedeţi-vă de treabă", a spus Pop.