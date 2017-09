Administraţie

Muncitori şi elevi rămaşi fără transport către Cluj. Primarul cere ajutorul CTP

de Ionel Lespuc, 04 septembrie 2017, 12:54

O comună din apropiere de Cluj-Napoca a rămas fără transport rutier de călători. Firma care opera traseul era a unui consătean. "Mă interesează să fac bani".

Locuitorii din localitatea Aiton, care muncesc sau vor merge la şcoală la Cluj, se confruntă cu o problemă serioasă începând cu luna aceasta. Ei nu mai au un mijloc de transport cu care să se deplaseze către municipiu. Societatea care opera traseul Cluj - Vâlcele - Rediu - Aiton, din programul judeţean de transport, s-a retras. Este vorba despre Tours Claus SRL, din Alis Grup, patronată de Liviu Jişa. După ce firma a anunţat că renunţă, traseul a fost scos la licitaţie de Consiliul Judeţean, dar nicio altă societate nu s-a arătat interesată.

Problema a fost ridicată în ultima şedinţă de Consiliu Judeţean de Remus Lăpuşan, de la PSD. Acesta a propus ca transportul către Aiton să fie efectuat de Compania de Transport Public (CTP) Cluj. „Voi vorbi cu domnul Boc (n.r. primarul Clujului, dar şi preşedintele Asociaţiei Metroplitane de Transport) şi cu domnul Neag (n.r. directorul CTP), să vedem dacă se poate", s-a angajat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean, ca răspuns la interpelarea lui Lăpuşan.

Ei bine, se pare că nu se poate. Întrebat dacă doreşte să includă în aria de acoperire a CTP şi localităţile Rediu, respectiv Aiton, primarul Emil Boc a spus că deocamdată nu se pune problema. Asta chiar dacă Aitonul este inclus în inelul al doilea de dezvoltare a zonei metroplitane de transport, iar extinderea către acest inel era anunţată pentru 2017.

„Haideţi să fim serioşi, oameni buni. Sunt pentru extinderea circulaţiei cu Compania de Transport Public şi pentru inelul doi, atunci când avem condiţiile îndeplinite. Adică nu luăm un autobuz de la ce există, nu periclităm o linie care funcţionează bine. Întâi satisfacem ce avem să funcţioneze perfect, de calitate, la standarde. Dacă tot am făcut linie dedicată nu putem lua autobuze să le ducem la Rediu. Atunci când CTP ne va asigura că poate lua autobuze din parc fără să se mişte cu niciun milimetru calitatea serviciilor de transport pe ce avem acum, Cluj, Floreşti, Apahida, vom merge mai departe. Nu vrem să ne hazardăm. Ne lăudăm că am pus o linie de transport, dar luăm de la, ştiu eu, Floreşti sau Baciu sau Chinteni. Următorea localitate spre care ne îndreptăm este Gilău, apoi spre alte zone metropolitane", a spus Emil Boc.

„Noi intrăm în zona metropolitană, dar nu vrem să stricăm calitatea serviciilor pe care le oferim clujenilor. Din toamnă, pe Rădaia şi Mera vom introduce maşini cu aer condiţionat. Nu îmi doresc ca oamenii aceia să creadă că eu le dau maşini care nu mai corespund pentru clujeni. În câteva zile vin câteva autobuze pe care le-am luat din Franţa şi care sunt la o calitate excepţională", a afirmat şi Liviu Neag.

Am discutat şi cu primarul din Aiton, Nicolae Făgădar, membru PSD. Acesta a recunoscut că există probleme şi a dat vina pe Emil Boc că Aitonul nu este deservit de CTP. Pe de altă parte, Nicolae Făgădar s-a codit să spună cine este firma de transport care s-a retras. Interesant este că toţi cei trei patroni membri ai grupului Alis - Alin Popovici, Liviu Jişa şi Sorin Şipoş - sunt născuţi la Aiton. Consilierul judeţean Alin Popovici, PSD, şi soţia sa, Selina, continuă să locuiască la Aiton, unde deţin şi spaţii comerciale, conform declaraţiei de avere. „Facem parte din zona metropolitană, am cerut din luna decembrie să fim primiţi în Asociaţia Metropolitană de Transport. A votat Consiliul Local Aiton, au votat celelalte şase UAT-uri. Singurul care s-a opus a fost domnul Emil Boc. Am făcut un apel către dânsul şi sper să ne primească. Ceea ce cerem noi este să prelungească traseul a două linii: M12, care merge până în satul Gheorgheni, să vină în plus 5 kilometri până la Aiton, iar M13, care ajunge până la Vâlcele, să mai facă încă 5 kilometri până la Rediu. În acest fel nu există nici riscul de aglomeraţie. Sincer să fiu, firma care a renunţat nu este firma lui Alis, e altă firmă. Ne-a anunţat cu trei luni înainte. Cel de la Aiton, Alin Popovici, a zis că a găsit o soluţie cu cineva, să vină să ne servească să nu rămână oamenii", a spus Făgădar.

L-am întrebat şi pe Liviu Jişa de ce a retras Tours Claus de la Aiton, satul său natal. „Aşa am vrut. Aitonul este asociată în Asociaţia Metropolitană Cluj-Napoca. Dacă îi dau accept pentru Gilău, se duce, dacă renunţ la Aiton, nu se duce. Mai renunţ. V-am spus că la mine, o să vezi în viitor, nu mă interesează. Mă interesează să fac bani. Nu mă interesează Aiton", a spus Jişa. Întrebat dacă nu îi pare rău că vor fi elevi care nu vor avea cu ce să ajungă la liceu, de luni, patronul Tours Claus a declarat: „Copiii ăia nu îţi dau de mâncare dumitale sau mie. Nu? Că n-are cum. Nu e treaba noastră. E treaba autorităţilor, nu? Chiar nu mă interesează. Clientul meu nu vreau să fie Clujul, ci România, spre Madrid, spre Paris, spre Viena".

Un membru important din Asociaţia Metropolitană de Transport a comentat, la rândul său, ieşirea Tours Claus din Aiton. „Aiton este satul natal al lui Liviu Jişa. Cum îi lasă pe oamenii aceia în plină vară? Cum să loveşti în propriii consăteni? Poate l-o fi supărat cineva. L-am întrebat pe primar dacă l-a supărat, mi-a spus „Nu, că suntem prieteni". E o chestiune de respect. Ai acolo neamurile, părinţii, şi le spui că nu mai vrei să faci".