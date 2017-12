Administraţie

Nina are o urgenţă. Şi Clujul, la fel

de Ziua de Cluj, 08 decembrie 2017, 15:17

Clujul va avea mai multe toalete publice, în urma unui proiect propus de o tânără urbanistă.



Copiii se tăvălesc de râs la un serial de scurt-metraje animate care se numeşte „Nina are o urgenţă" (Nina Needs To Go). Adevărul este că nu doar Nina are urgenţe, ci şi fiecare dintre noi, mici sau mai mari. Iar Clujul duce o lipsă acută de toalete publice. Nu le mai număraţi! Vă spunem noi, sunt patru de toate: două în Parcul Central, una în Piaţa Unirii şi una în Piaţa Ştefan cel Mare, în spatele Teatrului Naţional. Evident, urgenţele sunt mai multe şi mai dese.

Acest fapt a inspirat-o pe Diana Galoş, care a propus pe website-ul bugetareparticipativă.ro proiectul „Toalete pentru toţi":

„Propunem amplasarea în locuri strategice din centrul oraşului a unor obiecte atragătoare de mobilier urban cu rol de toalete publice. Design-ul acestor obiecte poate fi rezultatul unui concurs de idei sau ele pot fi achiziționate direct de la un producător specializat. Caracteristicile unor astfel de obiecte trebuie să fie următoarele:

- accesibilitatea şi adaptarea pentru grupuri vulnerabile (persoane în vârstă, mame cu copii, persoane cu dizabilităti, persoane cu traumatisme temporare)

- igiena impecabilă asigurată prin funcția de autocurăţare. Acest aspect este esenţial pentru toate categoriile mai sus menționate care sunt nevoite să atingă toate suprafeţele şi accesoriile toaletei. Astfel, prin accesibilitate, adaptare, igiena şi un design inovator, propunem în oraş o serie de obiecte-reper", a scris Diana, o tânără urbanistă.

Proiectul ei s-a aflat printre cele câştigătoare, adunând în faza finală 247 de voturi. Deci va fi implementat. Bugetul estimat este de 150.000 de euro.

"Proiectele propuse prin programul de bugetare participativă se vor implementa. Majoritatea sunt proiecte multianuale, dar voi cere departamentelor din Primărie fişe şi grafice de implementare. Este o formă de respect faţă de cei care au votat", declara, săptămâna trecută, primarul Emil Boc.

Întrebat direct despre acest proiect, edilul şef a afirmat că îl susţine. „Toaletele ecologice nu sunt o soluţie. Eu susţin toaletele publice cum sunt cele din proiect. Am înţeles că sunt foarte costisitoare ca preţ, nu sunt ieftine deloc. Dar Clujul, la standardul pe care se pretinde că îl are, trebuie să ajungă şi la faza aceasta de a avea toalete, pentru că toate aspectele vieţii trebuie luate în considerare", a subliniat Boc.

Marile oraşe ale lumii au toalete publice elgante şi, în acelaşi timp, discrete (vezi în galeria foto). Tehnologia modernă permite ca aceste WC-uri să beneficieze de igienizare automată, fără să mai fie nevoie să intre tanti Florica în baie cu mopul. Toaletele sunt programate cu ajutorul unui soft să spele şi dezinfecteze interiorul vasului de WC, dar şi chiveta sau pardoseala. Mai mult, detectează prezenţa copiilor, a adulţilor sau a mai multor persoane, pentru a permite folosirea finală în siguranţă a toaletelor. Un sistem pneumatic automat permite deschiderea şi închiderea uşii chiar şi în lipsa curentului. Aceste băi sunt dotate inclusiv cu un buton de panică.

Bucureştiul are deja asemenea toalete publice, implementate de Citymatic (societate care susţine că a realizat proiecte în Europa, America de Nord şi Ţările Arabe), dar şi în alte oraşe, precum Iaşi sau Baia Mare. La Gherla, în 2015, a ieşit scandal când Primăria a anunţat că va cumpăra un WC public cu 150.000 de lei.