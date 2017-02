UPDATE Noii miniştri din guvernul Grindeanu au depus jurământul la Cotroceni LIVE VIDEO

Administraţie

Noii miniştri din guvernul Grindeanu au depus jurământul la Cotroceni LIVE VIDEO

de Ziua de Cluj, 23 februarie 2017, 15:51

Cei patru noi miniştri nominalizaţi de coaliţia de guvernare au depus jurământul la ora 15:00 la Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Preşedintele a semnat, joi, numirea în funcţii a noilor miniştri: Tudorel Toader - Justiţie, Mihai Tudose - Economie, Alexandru Petrescu - Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Rovana Plumb - Fonduri Europene.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că şeful statului a semnat, joi, următoarele decrete: decretul pentru revocarea lui Alexandru Petrescu din funcţia de ministru al Economiei, decretul pentru revocarea Mihaelei Virginia Toader din funcţia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, decretul pentru numirea lui Mihai Tudose în funcţia de ministru al Economiei, decretul pentru numirea Rovanei Plumb în funcţia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, decretul pentru numirea lui Tudorel Toader în funcţia de ministru al Justiţiei şi decretul pentru numirea lui Alexandru Petrescu în funcţia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Tudorel Toader este rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. El a fost ales în funcție anul trecut, după trei ani în care a fost decanul Facultății de Drept. Este profesor de drept si coordonator de doctorate, iar potrivit CV-ului său, a elaborat și a colaborat la redactarea mai multor lucrări de drept penal și constituțional.

S-a născut pe 25 martie 1960 și a început cariera juridică încă în 1986, ca procuror la o unitate de Parchet din Vrancea.

În anii 90 a intrat în avocatură, însă și-a suspendat activitatea în cadrul Baroului odată cu numirea sa, de către Senat, la Curtea Constituţională. În 2004 a absolvit un curs postuniversitar la Colegiul Naţional de Apărare. În 2012, a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler. Tudorel Toader este și membru al Comisiei de la Veneția și nu face parte din niciun partid politic. El a fost, zece ani, judecător al Curţii Constituţionale şi s-a numărat printre cei trei judecători ai CCR care au făcut opinie separată la decizia Curţii de invalidare a referendumului din 2012 pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, relatează News.ro. În scandalul OUG 13, Toader s-a pronunţat în favoarea abrogării Ordonanţei de modificare a codurilor penale, dar împotriva dreptului preşedintelui Iohannis de a convoca un referendum pe tema justiţiei.

Forul de conducere social-democrat a mai aprobat nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. De asemenea, Mihai Tudose este nominalizat pentru funcția de ministru al Economiei, iar Alexandru Petrescu pentru cea a ministrului pentru Mediu de Afaceri, funcție rămasă vacantă în urma demisiei lui Florin Jianu.

Rovana Plumb este la al treilea mandat de deputat în Parlamentul României. În legislatura 2004-2008 a fost deputat de Vâlcea (mandat încheiat în 2007), în perioada 2012-2016 a fost deputat în Colegiul 2 Pucioasa, județ Dâmbovița, iar la alegerile din 2016 a obținut un nou mandat în Circumscripția nr. 16, Dâmbovița.

În perioada 2007-2012, Rovana Plumb a fost deputat în Parlamentul European. S-a născut pe 22 iunie 1960, la București. Este căsătorită și are doi copii. Conform CV-ului Rovanei Plumb, în perioada 1984-1992 a fost inginer stagiar SC Miraj București, 1992-1994 director comercial, 1995-2000 președinte Gerovital Cosmetics București, 2001-2004 secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, 2005-2007 deputat, 2007-2012 parlamentar european, 2012-2016 deputat. De asemenea în perioada 2012-2014 Rovana Plumb a deținut funcția de ministru al Mediului, iar în 2014-2015 ministru al Muncii.

Rovana Plumb este membru PSD din 1994, în perioada 2003-2005 a fost secretar general OFSD, 2005-2015 președinte OFSD, 2006-2015 vicepreședinte al organizației de femei a Partidului Socialiștilor Europeni, 2015-2016 președintele Consiliul Național al PSD, 2016 - prezent vicepreședinte PSD.

Mihai Tudose este deputat PSD Brăila şi de 13 ani este preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaţilor. De asemenea, Florin Tudose este membru titular al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. De 10 ani, social-democratul este Doctor în „Ştiinţe Militare şi Informaţii", diplomă primită la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul". În 2002, a urmat un curs de specializare la Bruxelles privind controlul parlamentar al forţelor armate NATO. A urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe juridice şi administrative Bucureşti. Potrivit CV-ului său, Mihai Tudose a publicat, în calitate de autor unic şi de coautor, mai multe cărţi, printre care „Provocări strategice" şi "Schimbarea managerială. Managementul schimbării".Alexandru Petrescu este preşedinte al Consiliului de Administraţie al SN CFR Călători SA - selectat de PricewaterhouseCoopers prin Programul de recrutare management privat, membru al Consiliului de Administraţie al CN „Poşta Română" SA şi membru al Consiliului de Administraţie al „Poşta Română Broker de Asigurare". Mai mult, Petrescu a fost preşedinte al Comisiei pentru Pregătirea şi Monitorizarea Procesului de Privatizare a CN „Poşta Română SA". Printre funcţiile ocupate de ministrul propus pentru Economie se numără cea de Director General şi membru al Consiliului de Administraţie al CN Poşta Română SA, în 2014. Tot în 2014 a fost ales membru al Asociaţiei Române de Bună Administrare (ARBA).În 2012 a fost Preşedinte al Comisiei pentru Pregătirea şi Monitorizarea Procesului de Privatizare CN Poşta Română SA. Tot în 2012 a fost numit director executiv - Direcţia Strategie şi Dezvoltare a CN „Poşta Română" SA. În 2011 a fost ales vicepreşedinte al Raphaels Bank, din Londra, Marea Britanie. În 2006, Petrescu ocupa funcţia de director pentru Europa, Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe. În 2002 era Director Business Development la Chequepoint Ltd, Londra, Marea Britanie, la departamentul Servicii Financiare şi Produse Prepaid.

Alexandru Petrescu este din anul 2015 președinte al Consiliului de Administrație al S.N.C.F.R. Călători S.A. și din anul 2014 director general și membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., potrivit site-ului www.posta-romana.ro.

Din 2014 este membru A.R.B.A. (Asociația Română de Bună Administrare), din 2012 - președinte al Comisiei pentru Pregătirea și Monitorizarea Procesului de Privatizare C.N. Poșta Română S.A. și din 2012 - director executiv la Direcția Strategie și Dezvoltare a C.N. Poșta Română S.A.

În anul 2011 a ocupat funcția de vicepreședinte al Raphaels Bank, Londra, Marea Britanie. În 2006 a fost director pentru Europa - Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe. Prepaid, Postpaid and Transactional Products, în 2002 - Director Business Development la Chequepoint Ltd, London UK. Servicii Financiare și Produse Prepaid, iar în 2000 - Business Development Executive la KfK Ltd, Kent Marea Britanie.

Este membru fondator al Consiliului de Administrație al "Poșta Română Broker de Asigurare".

Are peste 15 ani experiență în activitatea profesională și cunoștințe în următoarele domenii: Leadership, Strategie și management al organizațiilor și proiectelor majore, Leadership în sectorul relevant, conducere și soluționare probleme, management-ul rezultatelor, incluzând calitatea serviciilor, timp și costuri.

A activat ca vicepreședinte PSD diaspora, potrivit site-ului www.alexpetrescu.com.

La 4 ianuarie 2017, a fost validat ca ministru al Economiei în cabinetul Grindeanu. La 2 februarie 2017, în calitate de ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, a fost desemnat să asigure interimatul la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, în urma demisiei lui Florin Jianu.