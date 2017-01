Administraţie

Noroc cu vechiul compostor! Probleme cu repetiţie la sistemul de ticketing

de Ionel Lespuc, 10 ianuarie 2017, 14:16

La 15 luni de la recepţie, sistemul de ticketing al Clujului, intrat şi în vizorul DNA, dă în continuare rateuri.



Click pe imagine pentru a o vedea în întregime

Click pe imagine pentru a o vedea în întregime





Publicitate

O cititoare ZIUA de CLUJ s-a plâns de sistemul de ticketing al Companiei de Transport Public. Aceasta arată că marţi a avut probleme atât cu automatele care eliberează bilete, în staţie, cât şi cu validatoarele din autobuze. Situaţii similare au fost semnalate în numeroase rânduri pe website-ul domnuleprimar.ro.

"Am mers cu un autobuz 35 spre cartierul Zorilor şi aveam un bilet, pe care nu am reuşit să îl validez la niciunul dintre cele trei validatoare. Când am coborât, cu alt autobuz, am întâmpinat exact aceeaşi problemă. De fiecare dată, m-a salvat compostorul. Am observat şi că automatul de bilete de pe strada Observator nu funcţiona, a trebuit să îmi cumpăr biletul de la casa tradiţională", a povestit cititoarea, care s-a semnat Iulia P..

Un altă clujeancă, care s-a prezentat cu numele Laura, l-a certat marţi pe primarul Emil Boc pentru frigul din maşini şi pentru starea automatelor.

"Domnule primar, vi se pare normal, în 2017, într-un oraş de asemenea anvergură, să nu avem căldură în mijloacele de transport public? Să fie efectiv îngheţate scaunele, geamurile şi tot, în condiţiile în care plătim bani pentru bilete şi abonamente? Ca să nu mai spunem de sistemul de carduri de transport care în 70% din cazuri nu merg", a scris Laura, pe website-ul domnuleprimar.ro.

Clujenii se plâng şi că, de mult timp încoace, automatele de bilete ale CTP nu acceptă bancnote, iar situaţia nu a fost remediată.

Am discutat cu Dan Cornea, dispecer de serviciu, marţi, la CTP Cluj. "Avem unele plângeri în legătură cu sistemul de ticketing, dar acestea nu sunt numeroase. Echipele noastre sunt pe teren şi remediază orice fel de problemă care apare. S-a întâmplat uneori să scoatem autobuze sau troleibuze de pe traseu şi să trimitem altele în locul lor, pentru a avea timp să reparăm validatoarele defecte", a spus Cornea. În ceea ce priveşte încălzirea, reprezentanţii CTP arată că maşinile sunt încălzite, dar sistemul nu face faţă numeroaselor momente când maşinile opresc în staţii şi deschid toate uşile.

Sistemul de ticketing a fost recepţionat în septembrie 2015, dar a a avut nevoie de reparaţii din prima zi şi a funcţionat efectiv mult după momentul recepţiei. Perioada de garanţie, conform caietului de sarcini, este de 60 luni de la data recepţiei pentru lucrările de construcţie şi toate echipamentele şi programele soft care compun sistemul de eliberare automată a legitimaţiilor de călătorie, validare şi control a acestora, asigurată la locul de amplasare a echipamentului, în 24 ore de la solicitare

În cadrul proiectului, finanţat din fonduri europene în valoare de 33,6 de milioane de lei, au fost modernizate 87 de staţii de transport în comun în Cluj-Napoca, fiind montate 94 de copertine, amenajate 61 de automate de eliberare a legitimaţiilor de călătorie şi 74 de panouri de afişaj cu privire la circulaţia mijloacelor de transport în comun. Sistemul de ticketing face acum obiectul unei anchete a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.