O altă societate a Consiliului Judeţean Cluj ar putea intra în insolvenţă

de Mircea Tatar, 31 ianuarie 2018, 17:33

Consiliul de administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA împreună cu comisiile de buget-finanţe şi juridică ale Consiliului Judeţean (CJ) Cluj vor decide în perioada următoare soarta societăţii.

Ideea intrării în insolvenţă a S.C. Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA a fost lansată miercuri în plenul forului judeţean de consilierul Laura Chiorean (PSD), avocat de profesie. Laura Chiorean a explicat că prin această procedură doreşte ca societatea să facă un plan de reorganizare şi să se redreseze.

"Eu am adus în discuţie deschiderea acestei proceduri de insolvenţă la cererea debitoarei S.C. Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA. Am subliniat că este oportun un plan de reorganizare pe această perioadă de trei ani, nicidecum radierea societăţii. Consider că organele de conducere de până acum şi nu am făcut referire la domnul director prezent aici de faţă, ci toate organele de conducere succesive nu au găsit în toţi aceşti ani o soluţie. Aţi văzut raportul financiar la sfârşitul anului trecut. Datoriile cresc de la an la an, de la lună la lună. Ideea este că noi ne asumăm această creştere permanentă a datoriilor sau căutăm soluţii? (...)

Eu vorbeam de o soluţie care să fie favorabilă tuturor, atât nouă în calitate de Consiliu Judeţean, cât şi societăţii la care făceam referire, nicidecum nu este un afront adus organelor de conducere sau o încercare de a lichida societatea", a spus Laura Chiorean.

La cererea preşedintelui CJ Cluj, Alin Tişe, consilierul judeţean a precizat că propunerea a fost făcută în nume personal şi nu în numele grupului politic de consilieri judeţeni ai PSD. Laura Chiorean a mai afirmat că au fost multe societăţi pe care le-a condus în calitate de lichidator şi pe care le-a readus pe linia de plutire.

Consilierul judeţean PNL Dorel Secară a încercat să ironizeze propunerea colegei sale de la PSD cu aducerea în discuţie a controversatei cereri de insolvenţă depusă de societateaTel Drum, aflată sub anchetă DNA: "Sper că nu sunteţi influenţată de cererea de insolvenţă a societăţii Tel Drum."

Prezent la şedinţa CJ Cluj, Călin Platon, directorul Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj, a declarat că propunerea de intrare în insolvenţă este făcută mult prea devreme fără a se face o analiză mai detaliată şi că împreună cu noul CA a fost făcut un plan de redresare a firmei pe o perioadă de patru ani.

"Trebuie să aveţi în vedere că aceste datorii sunt unele şi pe termen lung şi mediu, sunt datorii la furnizori, nu sunt până acum datorii către bugetul de stat, nu sunt restanţe la contractele de achiziţii în ceea ce priveşte investiţiile pe care le-a făcut societatea în ultimii trei ani de zile. O analiză împreună cu dumneavoastră a situaţiei societăţii şi a următorilor paşi pe care îi avem de făcut se impune, pentru că situaţia este într-adevăr destul de gravă", a spus Călin Platon.

În final, preşedintele CJ Cluj a propus ca peste circa o săptămâna să aibă loc o discuţie între conducerea societăţii şi comisiile de specialitate ale CJ Cluj, unde să se ia o decizie privind viitorul acestei societăţii ce are ca şi proprietar judeţul Cluj.

"Vă propun să facem o adresă oficială din partea plenului către consiliul de administraţie şi către domnul director, să invităm membri CA-ului să vină la o discuţie cu Comisiile de buget finanţe şi juridică şi să analizeze în ansamblu partea economică cu partea juridică şi în final să vină cu o propunere concretă către plen direct sau către conducerea consiliului, care ulterior să promoveze un proiect de hotărâre, dacă va fi nevoie de proiect, deşi în anumite situaţii competenţa este exclusivă a CA-ului. Până în 15 februarie când CJ Cluj va discuta bugetul judeţului şi al instituţiilor din subordine, să avem o poziţie clară despre ce se întâmplă cu societatea de drumuri. Să luăm cea mai bună decizie şi să avem în vedere şi locurile de muncă ale oamenilor de acolo", a declarat Alin Tişe.

Până acum alte două societăţi deţinute de Consiliul Judeţean Cluj au intrat in insolvenţă, cunoscuta fabrică de încălţăminte Clujana şi fosta societate de administrare a stadionului Cluj Arena.